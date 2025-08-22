Кабмин подал в Раду законопроект об урегулировании налогового долга поставщика «последней надежды»

Документ предусматривает специальный механизм распределения средств по урегулированию налогового долга ГП «Укринтерэнерго» как поставщика «последней надежды» до 2028 года.

Правительство зарегистрировало в Верховной Раде проект закона 13679 «О внесении изменений в Закон Украины «О рынке электрической энергии» относительно урегулирования налоговой задолженности поставщика «последней надежды». Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Законопроект направлен на урегулирование налоговой задолженности Государственного предприятия внешнеэкономической деятельности «Укрінтерэнерго», которая возникла во время выполнения им функций поставщика «последней надежды» на рынке электрической энергии.

Проектом закона предлагается временно, до 31.12.2028 года, установить отдельный алгоритм распределения средств с текущего счета со специальным режимом использования поставщика «последней надежды». Он предусматривает перечисление 10% от суммы средств, поступающих от покупателей на текущий счет со специальным режимом использования поставщика «последней надежды», на внебюджетный счет поставщика «последней надежды», открытый в органе Государственной казначейской службы Украины, с последующим направлением этих средств поставщиком «последней надежды» на погашение налоговой задолженности и уплату налога на добавленную стоимость, который будет возникать при погашении такой налоговой задолженности.

Остальные средства будут направлены на текущий счет со специальным режимом использования оператора системы передачи до полного погашения недоплаты за приобретенный поставщиком «последней надежды» небаланс электрической энергии.

