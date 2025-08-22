Практика судів
  В Україні

Кабмін подав до Ради законопроект щодо врегулювання податкового боргу постачальника «останньої надії»

17:21, 22 серпня 2025
Документ передбачає спеціальний механізм розподілу коштів для врегулювання податкового боргу ДП «Укрінтеренерго» як постачальника «останньої надії» до 2028 року.
Уряд зареєстрував у Верховній Раді проект закону 13679 «Про внесення змін до Закону України «Про ринок електричної енергії» щодо врегулювання податкового боргу постачальника «останньої надії». Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Законопроект спрямований на врегулювання податкового боргу Державного підприємства зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго», який виник за час виконання ним функцій постачальника «останньої надії» на ринку електричної енергії.

Проектом закону пропонується тимчасово, до 31.12.2028 року, встановити окремий алгоритм розподілу коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання постачальника «останньої надії», який передбачає перерахування в розмірі 10% від суми коштів, що надходять від покупців на поточний рахунок із спеціальним режимом використання постачальника «останньої надії», на небюджетний рахунок постачальника «останньої надії», відкритий в органі Державної казначейської служби України, з подальшим спрямуванням цих коштів постачальником «останньої надії» в погашення податкового боргу та сплати податку на додану вартість, який виникатиме при погашенні такого податкового боргу.

Решта коштів будуть спрямовані на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оператора системи передачі до повного погашення недоплати за куплений постачальником «останньої надії» небаланс електричної енергії.

Кабінет Міністрів України

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
