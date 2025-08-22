Полиция получит право составлять протоколы за ношение георгиевской ленты — законопроект Кабмина

Кабмин зарегистрировал законопроект по админответственности за использование георгиевской ленты

Кабинет министров подал в Верховную Раду законопроект №13672 «О внесении изменений в статьи 221 и 255 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно законодательного урегулирования вопроса о привлечении лиц к административной ответственности за изготовление и пропаганду георгиевской (гвардейской) ленты». Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Документ направлен на уточнение порядка привлечения к ответственности за публичное использование или демонстрацию запрещённой символики.

В частности, предлагается определить круг уполномоченных лиц, которые будут иметь право составлять протоколы, а также органы, ответственные за рассмотрение дел.

Законопроект предусматривает:

предоставить право уполномоченным должностным лицам Национальной полиции Украины составлять протоколы по статье 173-3 КУоАП, которая устанавливает админответственность за публичное использование, демонстрацию или ношение георгиевской ленты либо её изображения;

закрепить, что рассмотрение таких дел будут осуществлять судьи районных, городских и горрайонных судов.

