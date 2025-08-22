Поліція отримає право складати протоколи за носіння георгіївської стрічки — законопроект Кабміну

Кабмін зареєстрував законопроєкт щодо адмінвідповідальності за використання георгіївської стрічки.

Кабінет міністрів подав до Верховної Ради законопроект 13672 «Про внесення змін до статей 221 та 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо законодавчого врегулювання питання про притягнення осіб до адміністративної відповідальності за виготовлення та пропаганду георгіївської (гвардійської) стрічки». Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Документ спрямований на уточнення порядку притягнення до відповідальності за публічне використання чи демонстрацію забороненої символіки.

Зокрема, пропонується визначити коло уповноважених осіб, які матимуть право складати протоколи, а також органи, відповідальні за розгляд справ.

Законопроект передбачає:

надати право уповноваженим посадовим особам Національної поліції України складати протоколи за статтею 173-3 КУпАП, яка встановлює адмінвідповідальність за публічне використання, демонстрацію чи носіння георгіївської стрічки або її зображення;

закріпити, що розгляд таких справ здійснюватимуть судді районних, міських та міськрайонних судів.

