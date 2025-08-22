Кабмин подал в Раду законопроект о соцзащите сотрудников Службы судебной охраны

Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект по соцзащите сотрудников Службы судебной охраны.

Кабинет Министров Украины подал в Верховную Раду законопроект №13678, который предусматривает изменения в статью 4 Закона «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование».

Документ направлен на обеспечение зачисления периодов службы сотрудников Службы судебной охраны в страховой стаж и надлежащей социальной защиты таких лиц после увольнения со службы путем урегулирования вопроса включения их в определенный статьей 4 ЗУ «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» от № 2464-VI перечень лиц, за которых должен уплачиваться единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование.

Законопроектом предлагается внести изменение в абзац восьмой пункта 1 части первой статьи 4 ЗУ «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» в части дополнения перечня лиц, за которых работодателем должен уплачиваться единый взнос, сотрудниками Службы судебной охраны.

