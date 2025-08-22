Кабмін подав у Раду законопроект щодо соцзахисту співробітників Служби судової охорони

Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроект щодо соцзахисту співробітників Служби судової охорони.

Кабінет Міністрів України подав до Верховної Ради законопроект №13678, який передбачає зміни до статті 4 Закону «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Документ спрямований на забезпечення зарахування періодів служби співробітників Служби судової охорони до страхового стажу та належного соціального захисту таких осіб після звільнення зі служби шляхом врегулювання питання включення їх до визначеного статтею 4 ЗУ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від № 2464-VI переліку осіб, за яких має сплачуватися єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Законопроектом пропонується внести зміну до абзацу восьмого пункту 1 частини першої статті 4 ЗУ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» в частині доповнення переліку осіб, за яких роботодавцем має сплачуватися єдиний внесок, співробітниками Служби судової охорони.

