Практика судов
  1. В мире

В Китае владельцы животных платят «экстрасенсам» за общение с умершими любимцами — скандал набирает обороты

17:28, 22 августа 2025
В Китае разоблачили мошенников, которые брали с владельцев животных сотни долларов за обещания «общения» с умершими питомцами и их «реинкарнацию».
В Китае владельцы животных платят «экстрасенсам» за общение с умершими любимцами — скандал набирает обороты
Фото: Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Китае разгорелся скандал вокруг так называемых «пет-экстрасенсов», которые обещают владельцам животных помочь пообщаться с умершими питомцами и узнать об их «перевоплощении». Услуги оказались мошенничеством, но десятки людей уже потеряли тысячи юаней. Об этом сообщает South China Morning Post.

Как работает «бизнес на горе»

Отмечается, что «экстрасенсы» берут 128 юаней (около $18) за возможность задать животному пять вопросов и почти 3 тысячи юаней ($420) за «неограниченное общение» в течение полугода. Проверка «реинкарнации» питомца стоит от 899 до 1 899 юаней ($125–260).

Многие владельцы животных жалуются, что после оплаты их блокируют в соцсетях или удаляют из чатов.

История одной пострадавшей

Китаянка Аньчжань воспитывала бигля по кличке Цици с 2009 по 2024 год. Собака умерла от почечной болезни, и женщина часто писала о своей утрате в соцсетях.

Позже она получила сообщение от женщины по имени Лин, которая пригласила ее в чат для людей, потерявших своих питомцев. В группе с более чем 400 участниками Аньчжань приобрела «услугу связи» за 128 юаней.

Однако ответы «от собаки» оказались просто скопированными из ее собственных публикаций. Позже она купила «пакет реинкарнации» за 899 юаней и должна была ежедневно молиться, пока собака не приснится ей и не «скажет», где возродится. Когда этого не произошло, Лин заявила, что проблема в «слабой вере». После нескольких жалоб женщину заблокировали.

Масштабы мошенничества

Другой интернет-пользователь рассказал, что в подобной группе пострадали как минимум 20 человек, которые вместе потеряли около 10 тысяч юаней ($1 400). Некоторые уже обратились в полицию.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Китай животные

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада двумя законами по-разному урегулировала вопрос ограничения доступа к данным предприятий в публичных электронных реестрах

Оба принятых парламентом закона дополняют закон о публичных электронных реестрах одним и тем же подпунктом, касающимся ограничения публичного доступа к информации в реестрах в отношении определенного круга предприятий, но содержание этих дополнений разное.

Состоялось первое заседание экспертной группы при ВСК Верховной Рады по расследованию признаков коррупции в правоохранительных органах и судах: определены задачи и руководство

В ходе первого заседания экспертной группы при Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования возможных фактов коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений в правоохранительных органах, судах и органах судебной власти избрали руководство и определили направления работы.

Необходимость использования автомобиля для семейных нужд или работы не является безусловным основанием для неприменения лишения права управления – Верховный Суд

Верховный Суд указал, что закон не содержит императивных ограничений на возможность лишения права управления автомобилем лиц, которым автомобиль нужен для осуществления ухода за другими людьми.

Обязан ли суд установить наличие в действиях обвиняемого состава преступления, освобождая его от уголовной ответственности по истечении сроков давности — позиция Верховного Суда

Прокурор и представитель потерпевших утверждали, что местный суд, закрывая производство в связи с истечением сроков давности, должен был констатировать факт совершения обвиняемым инкриминируемых ему преступлений.

Верховный Суд указал, что отсутствие приказа оккупационных властей о назначении обвиняемого директором предприятия не опровергает его виновности в коллаборационной деятельности

Доводы защитника о том, что на предприятии была практика исполнения обвиняемым обязанностей директора в период его отсутствия, не были приняты судом в качестве обстоятельства, оправдывающего обвиняемого.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Єгор Краснов
    Єгор Краснов
    член Ради суддів України, суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Олександр Трембач
    Олександр Трембач
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Наталія Безименна
    Наталія Безименна
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Каракашьян
    Сергій Каракашьян
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Віта Катющенко
    Віта Катющенко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва