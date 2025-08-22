В Китае владельцы животных платят «экстрасенсам» за общение с умершими любимцами — скандал набирает обороты

В Китае разоблачили мошенников, которые брали с владельцев животных сотни долларов за обещания «общения» с умершими питомцами и их «реинкарнацию».

В Китае разгорелся скандал вокруг так называемых «пет-экстрасенсов», которые обещают владельцам животных помочь пообщаться с умершими питомцами и узнать об их «перевоплощении». Услуги оказались мошенничеством, но десятки людей уже потеряли тысячи юаней. Об этом сообщает South China Morning Post.

Как работает «бизнес на горе»

Отмечается, что «экстрасенсы» берут 128 юаней (около $18) за возможность задать животному пять вопросов и почти 3 тысячи юаней ($420) за «неограниченное общение» в течение полугода. Проверка «реинкарнации» питомца стоит от 899 до 1 899 юаней ($125–260).

Многие владельцы животных жалуются, что после оплаты их блокируют в соцсетях или удаляют из чатов.

История одной пострадавшей

Китаянка Аньчжань воспитывала бигля по кличке Цици с 2009 по 2024 год. Собака умерла от почечной болезни, и женщина часто писала о своей утрате в соцсетях.

Позже она получила сообщение от женщины по имени Лин, которая пригласила ее в чат для людей, потерявших своих питомцев. В группе с более чем 400 участниками Аньчжань приобрела «услугу связи» за 128 юаней.

Однако ответы «от собаки» оказались просто скопированными из ее собственных публикаций. Позже она купила «пакет реинкарнации» за 899 юаней и должна была ежедневно молиться, пока собака не приснится ей и не «скажет», где возродится. Когда этого не произошло, Лин заявила, что проблема в «слабой вере». После нескольких жалоб женщину заблокировали.

Масштабы мошенничества

Другой интернет-пользователь рассказал, что в подобной группе пострадали как минимум 20 человек, которые вместе потеряли около 10 тысяч юаней ($1 400). Некоторые уже обратились в полицию.

