У Китаї власники тварин платять «екстрасенсам» за спілкування з померлими улюбленцями — скандал набирає обертів

У Китаї викрили шахраїв, які брали з власників тварин сотні доларів за обіцянки «спілкування» з померлими улюбленцями та їхню «реінкарнацію».

Фото: Getty Images

У Китаї розгорівся скандал довкола так званих «пет-екстрасенсів», які обіцяють власникам тварин допомогти поспілкуватися з померлими улюбленцями та дізнатися про їхнє «перевтілення». Послуги виявилися шахрайством, але десятки людей вже втратили тисячі юанів. Про це повідомляє South China Morning Post.

Як працює «бізнес на жалобі»

Вказується, що «екстрасенси» беруть 128 юанів (приблизно $18) за можливість поставити тварині п’ять запитань і майже 3 тисячі юанів ($420) за «необмежене спілкування» протягом пів року. Перевірка «реінкарнації» улюбленця коштує від 899 до 1 899 юанів ($125–260).

Багато власників тварин скаржаться, що після оплати їх блокують у соцмережах або видаляють із чатів.

Історія однієї постраждалої

Китаянка Аньжань виховувала бігля на прізвисько Ціці з 2009 по 2024 рік. Собака помер від ниркової хвороби, і жінка часто писала про свою втрату в соцмережах.

Згодом вона отримала повідомлення від жінки на ім’я Лін, яка запросила її до чату для людей, що втратили своїх улюбленців. У групі з понад 400 учасниками Аньжань придбала «послугу зв’язку» за 128 юанів.

Проте відповіді «від собаки» виявилися просто скопійованими з її ж постів. Пізніше вона купила «пакет реінкарнації» за 899 юанів і мала щодня молитися, доки собака не присниться їй і не «скаже», де відродиться. Коли цього не сталося, Лін заявила, що проблема у «слабкій вірі». Після кількох скарг жінку заблокували.

Масштаби шахрайства

Інший користувач інтернету розповів, що в подібній групі постраждали щонайменше 20 людей, які разом втратили близько 10 тисяч юанів ($1 400). Дехто вже звернувся до поліції.