ФЛП на службе и критически важные предприятия не будут штрафовать за несвоевременную отчетность — Кабмин зарегистрировал законопроект

Правительство внесло в Раду законопроект об отчетности бизнеса и ФЛП в период военного положения.

Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде проект закона 13671 «О внесении изменения в пункт 1 Закона Украины «О защите интересов субъектов подачи отчетности и других документов в период действия военного положения или состояния войны» относительно особенностей подачи отчетности в период действия военного положения или состояния войны». Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Документ уточняет нормы подпункта 13 пункта 1 закона и предусматривает, что административная ответственность за неподачу или несвоевременную подачу статистической и финансовой отчетности не будет применяться к:

лицам, которые находятся на территориях активных боевых действий или временно оккупированных РФ территориях;

физическим лицам-предпринимателям, проходящим военную службу;

предприятиям, учреждениям и организациям, которые являются критически важными для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины и других военных формирований.

В то же время для этих категорий устанавливается обязанность подать отчетность в течение трёх месяцев после:

завершения боевых действий или деоккупации территории;

увольнения с военной службы (для ФЛП);

прекращения или отмены военного положения либо состояния войны (для критически важных предприятий и учреждений).

