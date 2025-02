Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським.

Телефонна розмова Президента США Дональда Трампа з Президентом України Володимиром Зеленським відбулася 12 лютого. Про це повідомив радник Володимира Зеленського з питань комунікацій Дмитро Литвин.

Розмова тривала близько години.

Володимир Зеленський прокоментував цю розмову так:

«Щойно говорив із Дональдом Трампом. Тривала розмова. Про можливості досягти миру. Про нашу готовність працювати разом на рівні команд. Про наші технологічні можливості, зокрема дрони та інші сучасні виробництва. Вдячний Президенту Трампу за інтерес до того, що ми можемо зробити разом. Обговорили нашу розмову зі Скотом Бессентом і підготовку нашої нової угоди щодо безпеки та економічної й ресурсної взаємодії. Президент Трамп поінформував мене про деталі своєї розмови з Путіним. Україна більше за всіх хоче миру. Визначаємо наші спільні з Америкою кроки, щоб зупинити російську агресію та гарантувати надійний, тривалий мир. Як сказав Президент Трамп, let's get it done. Домовились про подальші контакти та зустрічі».

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп після розмови з Путіним 12 лютого повідомив, що досягнуто домовленості, що «відповідні команди негайно розпочнуть переговори».

«Ми почнемо з того, що зателефонуємо Президентові України Зеленському, щоб повідомити його про розмову, що я і зроблю зараз», зазначив він.

Дональд Трамп також озвучив склад переговорної групи.

«Я попросив держсекретаря Марко Рубіо, директора ЦРУ Джона Реткліффа, радника з національної безпеки Майкла Волца та посла та спеціального представника Стіва Віткоффа очолити переговори, які, я твердо впевнений, будуть успішними» - наголосив Трамп.

Як випливає з цього переліку, у ньому відсутній Кіт Келлог, якого раніше Трамп призначив своїм спецпредставником з питань України та Росії.

Раніше низка медіа повідомили, що донька спецпредставника Кіта Келлога Меган Моббс від початку повномасштабного вторгнення РФ очолює фонд RT Weatherman Foundation, котрий надає Києву невійськову допомогу.

З повним текстом заяви Трампа, яку він опублікував у соціальних мережах, можна ознайомитися за посиланням.

