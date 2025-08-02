У Києві врятовані сервали з Донеччини переїхали до нової оселі – фото

У КиївЗоо з’явилась нова простора резиденція для врятованих сервалів з Донеччини.

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Чотирьох африканських сервалів, евакуйованих з прифронтового Курахового (Донецька область), передали до Київського зоопарку у 2023 році. Після лікування та періоду адаптації двоє з них — Осіріс і Сехмет — перейшли до наступного етапу реабілітації.

Спеціально для них фахівці КиївЗоо облаштували нову простору оселю, створену вручну з урахуванням усіх потреб тварин. Вона включає:

трирівневий дерев’яний будиночок;

гамачки;

гілки дерев і кігтеточки;

кілька типів ґрунтів і дерев’яні колоди для активного пересування.

Побачити граційних котів можна у фруктовому саду КиївЗоо.

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