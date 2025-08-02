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США запроваджують нові митні тарифи: ставки до 41%, Україна – під 10%

15:11, 2 серпня 2025
Україна до списку не потрапила, однак залишилась під дією окремого указу — з фіксованою ставкою 10%.
США запроваджують нові митні тарифи: ставки до 41%, Україна – під 10%
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США офіційно оголосили нові адвалорні мита, що замінять попередні тарифи, запроваджені після оголошення надзвичайного стану 2 квітня через загрозу національній безпеці та економіці країни. Відповідний указ підписав Президент США Дональд Трамп.

Про це повідомив голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Кого стосуються нові мита?
Нові ставки застосовуватимуться до:

  • країн, з якими досягнуто або очікується укладання нової торговельної угоди;
  • країн, які беруть участь у переговорах, але запропонували, на думку США, недостатньо збалансовані умови;
  • держав, що не змогли узгодити дії з Вашингтоном у сфері безпеки та економіки або не розпочали переговори взагалі.

Дата набрання чинності: 7–8 серпня (з окремими винятками).

Перелік охоплює 67 країн, Європейський Союз (домовленість 15%/0%) та Фолклендські острови.

Найвищі ставки мит:

  • 41% — Сирія
  • 40% — Лаос, М’янма
  • 39% — Швейцарія
  • 35% — Ірак, Сербія
  • 30% — Алжир, Боснія і Герцеговина, Лівія, ПАР
  • 25% — Бруней, Індія, Казахстан, Молдова, Туніс

У списку немає Китаю (для нього окреме регулювання — Виконавчий наказ №14298 від 12.05.2025), а також Росії та Білорусі.

Що з Україною?
Україна до цього списку не включена, тому до неї продовжує застосовуватись 10% додаткове адвалорне мито згідно з указом №14257 від 2 квітня.

Спроби ухилення від мит шляхом транзиту або зміни країни походження будуть каратись:

  • підвищеним митом 40%;
  • додатковими штрафами, пенями, податками та іншими фінансовими стягненнями.

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США Дональд Трамп

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