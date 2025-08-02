США запроваджують нові митні тарифи: ставки до 41%, Україна – під 10%

США офіційно оголосили нові адвалорні мита, що замінять попередні тарифи, запроваджені після оголошення надзвичайного стану 2 квітня через загрозу національній безпеці та економіці країни. Відповідний указ підписав Президент США Дональд Трамп.
Про це повідомив голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Кого стосуються нові мита?
Нові ставки застосовуватимуться до:
Дата набрання чинності: 7–8 серпня (з окремими винятками).
Перелік охоплює 67 країн, Європейський Союз (домовленість 15%/0%) та Фолклендські острови.
Найвищі ставки мит:
У списку немає Китаю (для нього окреме регулювання — Виконавчий наказ №14298 від 12.05.2025), а також Росії та Білорусі.
Що з Україною?
Україна до цього списку не включена, тому до неї продовжує застосовуватись 10% додаткове адвалорне мито згідно з указом №14257 від 2 квітня.
Спроби ухилення від мит шляхом транзиту або зміни країни походження будуть каратись:
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