США запроваджують нові митні тарифи: ставки до 41%, Україна – під 10%

Україна до списку не потрапила, однак залишилась під дією окремого указу — з фіксованою ставкою 10%.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

США офіційно оголосили нові адвалорні мита, що замінять попередні тарифи, запроваджені після оголошення надзвичайного стану 2 квітня через загрозу національній безпеці та економіці країни. Відповідний указ підписав Президент США Дональд Трамп.

Про це повідомив голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Кого стосуються нові мита?

Нові ставки застосовуватимуться до:

країн, з якими досягнуто або очікується укладання нової торговельної угоди;

країн, які беруть участь у переговорах, але запропонували, на думку США, недостатньо збалансовані умови;

держав, що не змогли узгодити дії з Вашингтоном у сфері безпеки та економіки або не розпочали переговори взагалі.

Дата набрання чинності: 7–8 серпня (з окремими винятками).

Перелік охоплює 67 країн, Європейський Союз (домовленість 15%/0%) та Фолклендські острови.

Найвищі ставки мит:

41% — Сирія

— Сирія 40% — Лаос, М’янма

— Лаос, М’янма 39% — Швейцарія

— Швейцарія 35% — Ірак, Сербія

— Ірак, Сербія 30% — Алжир, Боснія і Герцеговина, Лівія, ПАР

— Алжир, Боснія і Герцеговина, Лівія, ПАР 25% — Бруней, Індія, Казахстан, Молдова, Туніс

У списку немає Китаю (для нього окреме регулювання — Виконавчий наказ №14298 від 12.05.2025), а також Росії та Білорусі.

Що з Україною?

Україна до цього списку не включена, тому до неї продовжує застосовуватись 10% додаткове адвалорне мито згідно з указом №14257 від 2 квітня.

Спроби ухилення від мит шляхом транзиту або зміни країни походження будуть каратись:

підвищеним митом 40%;

додатковими штрафами, пенями, податками та іншими фінансовими стягненнями.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.