США вводят новые таможенные тарифы: ставки до 41%, для Украины — 10%

Украина в список не попала, однако осталась под действием отдельного указа с фиксированной ставкой 10%.

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США официально объявили новые адвалорные пошлины, которые заменят предыдущие тарифы, введенные после объявления чрезвычайного положения 2 апреля из-за угрозы национальной безопасности и экономики страны. Соответствующий указ подписал Президент США Дональд Трамп.

Об этом сообщил председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Кого касаются новые пошлины?

Новые ставки будут применяться к:

• странам, с которыми достигнуты или в ближайшее время ожидаются новые торговые соглашения;

• странам, участвующим в переговорах, но, по мнению США, предложившим недостаточно сбалансированные условия;

• государствам, не сумевшим согласовать действия с Вашингтоном в вопросах безопасности и экономики или не начавшим переговоров вообще.

Дата вступления в силу: 7–8 августа (с отдельными исключениями).

Список охватывает 67 стран, Европейский союз (соглашение 15%/0%) и Фолклендские острова.

Самые высокие ставки пошлин:

41% — Сирия

— Сирия 40% — Лаос, Мьянма

— Лаос, Мьянма 39% — Швейцария

— Швейцария 35% — Ирак, Сербия

— Ирак, Сербия 30% — Алжир, Босния и Герцеговина, Ливия, ЮАР

— Алжир, Босния и Герцеговина, Ливия, ЮАР 25% — Бруней, Индия, Казахстан, Молдова, Тунис

В списке нет Китая (для него отдельное регулирование — Исполнительный указ №14298 от 12.05.2025), а также России и Беларуси.

Что с Украиной?

Украина в данный список не включена, поэтому к ней продолжает применяться дополнительная адвалорная пошлина в размере 10% согласно указу №14257 от 2 апреля.

Попытки уклонения от пошлин путем транзита или изменения страны происхождения товаров будут наказываться:

• повышенной пошлиной 40%;

• дополнительными штрафами, пенями, налогами и другими финансовыми взысканиями.

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