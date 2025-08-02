США вводят новые таможенные тарифы: ставки до 41%, для Украины — 10%

США официально объявили новые адвалорные пошлины, которые заменят предыдущие тарифы, введенные после объявления чрезвычайного положения 2 апреля из-за угрозы национальной безопасности и экономики страны. Соответствующий указ подписал Президент США Дональд Трамп.
Об этом сообщил председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Кого касаются новые пошлины?
Новые ставки будут применяться к:
• странам, с которыми достигнуты или в ближайшее время ожидаются новые торговые соглашения;
• странам, участвующим в переговорах, но, по мнению США, предложившим недостаточно сбалансированные условия;
• государствам, не сумевшим согласовать действия с Вашингтоном в вопросах безопасности и экономики или не начавшим переговоров вообще.
Дата вступления в силу: 7–8 августа (с отдельными исключениями).
Список охватывает 67 стран, Европейский союз (соглашение 15%/0%) и Фолклендские острова.
Самые высокие ставки пошлин:
В списке нет Китая (для него отдельное регулирование — Исполнительный указ №14298 от 12.05.2025), а также России и Беларуси.
Что с Украиной?
Украина в данный список не включена, поэтому к ней продолжает применяться дополнительная адвалорная пошлина в размере 10% согласно указу №14257 от 2 апреля.
Попытки уклонения от пошлин путем транзита или изменения страны происхождения товаров будут наказываться:
• повышенной пошлиной 40%;
• дополнительными штрафами, пенями, налогами и другими финансовыми взысканиями.
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