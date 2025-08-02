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США вводят новые таможенные тарифы: ставки до 41%, для Украины — 10%

15:11, 2 августа 2025
Украина в список не попала, однако осталась под действием отдельного указа с фиксированной ставкой 10%.
США вводят новые таможенные тарифы: ставки до 41%, для Украины — 10%
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США официально объявили новые адвалорные пошлины, которые заменят предыдущие тарифы, введенные после объявления чрезвычайного положения 2 апреля из-за угрозы национальной безопасности и экономики страны. Соответствующий указ подписал Президент США Дональд Трамп.

Об этом сообщил председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Кого касаются новые пошлины?

Новые ставки будут применяться к:
• странам, с которыми достигнуты или в ближайшее время ожидаются новые торговые соглашения;
• странам, участвующим в переговорах, но, по мнению США, предложившим недостаточно сбалансированные условия;
• государствам, не сумевшим согласовать действия с Вашингтоном в вопросах безопасности и экономики или не начавшим переговоров вообще.

Дата вступления в силу: 7–8 августа (с отдельными исключениями).

Список охватывает 67 стран, Европейский союз (соглашение 15%/0%) и Фолклендские острова.

Самые высокие ставки пошлин:

  • 41% — Сирия
  • 40% — Лаос, Мьянма
  • 39% — Швейцария
  • 35% — Ирак, Сербия
  • 30% — Алжир, Босния и Герцеговина, Ливия, ЮАР
  • 25% — Бруней, Индия, Казахстан, Молдова, Тунис

В списке нет Китая (для него отдельное регулирование — Исполнительный указ №14298 от 12.05.2025), а также России и Беларуси.

Что с Украиной?
Украина в данный список не включена, поэтому к ней продолжает применяться дополнительная адвалорная пошлина в размере 10% согласно указу №14257 от 2 апреля.

Попытки уклонения от пошлин путем транзита или изменения страны происхождения товаров будут наказываться:

• повышенной пошлиной 40%;
• дополнительными штрафами, пенями, налогами и другими финансовыми взысканиями.

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США Дональд Трамп

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