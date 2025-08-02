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Ермак о заявлении Трампа в ответ Медведеву: «Это был настоящий Tombstone Piledriver в рестлинге»

14:50, 2 августа 2025
Руководитель Офиса Президента сравнил ответ Дональда Трампа на заявления Медведева с культовым приемом Tombstone Piledriver из рестлинга.
Ермак о заявлении Трампа в ответ Медведеву: «Это был настоящий Tombstone Piledriver в рестлинге»
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Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак эмоционально отреагировал на недавний ответ Дональда Трампа на заявления заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. По словам Ермака, реакция президента США была настолько меткой, что напомнила легендарный прием из рестлинга.

«Все мы смотрели рестлинг. В Украине он был безумно популярен — в те времена, когда по телевизору показывали бои с Риком Флэром, Халком Хоганом, Гробовщиком и Стоун Колдом. Каждый ребенок буквально прилипал к экрану — это была эпоха силы и харизмы», — написал Ермак в соцсетях.

Комментируя реакцию Трампа на высказывания Медведева, он добавил:

«Это был настоящий Tombstone Piledriver. Спокойно. Мощно. Уверенно. Именно так, как нужно».

Ранее Дональд Трамп жестко раскритиковал Медведева за его заявления.

Ранее мы писали, что президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты находятся в полной готовности к ядерному конфликту с РФ.

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Дональд Трамп офис президента Андрей Ермак

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