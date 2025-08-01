США розмістять два атомні підводні човни у «відповідних регіонах» після ядерних погроз Медведєва, — Трамп

Я віддав наказ розмістити два ядерних підводних човни у відповідних регіонах, - Дональд Трамп.

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Президент США Дональд Трамп наказав розмістити два ядерні підводні човни «у відповідних регіонах» через заяви заступника голови Радбезпезу РФ Дмитра Медведєва.

Трамп пояснив, що ухвалив таке рішення «на випадок, якщо ці безрозсудні та підбурювальні висловлювання виявляться не просто словами».

При цьому він уточнив, де саме будуть розгорнуті ці ядерні човни.

"На підставі надзвичайно провокаційних заяв колишнього президента Росії Дмитра Медведєва, який наразі є заступником голови Ради безпеки РФ, я віддав наказ розмістити два ядерні підводні човни у відповідних регіонах — про всяк випадок, якщо ці нерозважливі та розпалювальні заяви виявляться чимось більшим, ніж просто словами. Слова мають велике значення і часто можуть призводити до небажаних наслідків. Сподіваюся, це не буде одним із таких випадків", - написав Трамп у своїй соцмережі.

Напередодні Медведєв обурювався ультиматумом Трампа про 10 днів на укладання мирної угоди. Він заявив, що кожен новий ультиматум — це погроза і крок до війни "не між Росією та Україною, а з його власною країною".

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