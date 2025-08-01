Практика судів
  1. В Україні

Кабмін пропонує зміни для боротьби з порушеннями у сфері автомобільного транспорту

20:08, 1 серпня 2025
Уряд хоче врегулювати конкуренцію на ринку автоперевезень.
Кабмін пропонує зміни для боротьби з порушеннями у сфері автомобільного транспорту
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради законопроект №13577, який передбачає зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення та Закону «Про автомобільний транспорт».

Документ має на меті посилити захист національного ринку автоперевезень, зокрема через запровадження чітких штрафів за незаконне виконання каботажних перевезень іноземними перевізниками. Каботажні перевезення — це внутрішні перевезення територією України, які можуть виконувати тільки за певних умов.

Документ встановлює відповідальність за порушення цих правил та пропонує визначити розміри штрафів, які будуть справедливими та не дискримінуватимуть українських перевізників. Це має забезпечити чесну конкуренцію між українськими і закордонними компаніями в галузі автотранспорту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Кабінет Міністрів України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ВККС 15 серпня визначить переможців конкурсу на посади суддів апеляційних адміністративних судів

Станом на 1 серпня визнані такими, що відповідають посаді судді апеляційного адміністративного суду 43 претендента.

Юлія Свириденко доручила міністру фінансів підготуватися до формування конкурсної комісії для відбору керівника Митної служби з «міжнародниками»

Кабмін готується почати відбір керівника Митної служби з вирішальним голосом міжнародних експертів.

Конституційний Суд України затвердив Правила професійної етики судді КСУ

Суддя КСУ під час висловлення окремої думки має утримуватися від висловлювань, які можуть завдати шкоди авторитету КСУ, а також утримується від публічних висловлювань, зокрема у медіа та соціальних мережах, іншої поведінки, яка може підривати довіру до КСУ.

Законопроекти про поліграф для суддів досі знаходяться на розгляді у парламенті

У Верховній Раді досі знаходяться законопроекти про поліграф для суддів, незважаючи на негативний висновок Венеційської комісії.

Домовилися діяти відкрито, щоб рухатися вперед – кандидат на директора БЕБ Олександр Цивінський про розмову з Юлією Свириденко

Олександр Цивінський повідомив про результати розмови з прем’єр-міністром Юлією Свириденко стосовно питання призначення директора БЕБ.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Галась
    Ірина Галась
    заступник голови Деснянського районного суду міста Києва
  • Оксана Тарасишина
    Оксана Тарасишина
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Яків Савицький
    Яків Савицький
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Ірина Васильченко
    Ірина Васильченко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Юрій Бадюков
    Юрій Бадюков
    суддя Харківського окружного адміністративного суду