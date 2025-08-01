Кабмін пропонує зміни для боротьби з порушеннями у сфері автомобільного транспорту

Уряд хоче врегулювати конкуренцію на ринку автоперевезень.

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Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради законопроект №13577, який передбачає зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення та Закону «Про автомобільний транспорт».

Документ має на меті посилити захист національного ринку автоперевезень, зокрема через запровадження чітких штрафів за незаконне виконання каботажних перевезень іноземними перевізниками. Каботажні перевезення — це внутрішні перевезення територією України, які можуть виконувати тільки за певних умов.

Документ встановлює відповідальність за порушення цих правил та пропонує визначити розміри штрафів, які будуть справедливими та не дискримінуватимуть українських перевізників. Це має забезпечити чесну конкуренцію між українськими і закордонними компаніями в галузі автотранспорту.

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