Уряд планує унормувати права водіїв з інвалідністю

Мета документа — чітко врегулювати умови, за яких особи з інвалідністю або водії, що їх перевозять, можуть користуватися відповідними пільгами.

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Кабінет Міністрів подав до парламенту законопроект про врегулювання прав водіїв з інвалідністю.

Зареєстровано у Раді проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо користування перевагами, що надаються водіям з інвалідністю» № 13575.

Документ спрямований на унормування права водіїв з інвалідністю або водіїв, які перевозять осіб з інвалідністю, користуватися всіма перевагами, що надаються водіям з інвалідністю лише у разі встановлення на таких транспортних засобах розпізнавального знаку «Водій з інвалідністю» разом з інформацією щодо наявності інвалідності у формі унікального електронного ідентифікатора (QR-коду), що додається до знака.

Законопроектом пропонується передбачити наступне:

водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, у тому числі на транспортних засобах, що належать підприємствам, установам, організаціям, які здійснюють діяльність у сфері соціального захисту населення, та громадським об’єднанням осіб з інвалідністю, користуються всіма перевагами, що надаються водіям з інвалідністю, у разі встановлення на таких транспортних засобах розпізнавального знака «Водій з інвалідністю»;

під час здійснення зупинки, стоянки, паркування транспортного засобу розпізнавальний знак «Водій з інвалідністю» розміщується разом з інформацією щодо наявності інвалідності у формі унікального електронного ідентифікатора (QR-коду);

форма та спосіб встановлення знака на транспортному засобі, а також інформація щодо наявності інвалідності у формі унікального електронного ідентифікатора (QR-коду), що додається до знака, визначаються КМУ;

водії, які керують транспортними засобами, на яких встановлений розпізнавальний знак «Водій з інвалідністю», повинні мати при собі документи (та на вимогу поліцейського пред’являти в паперовій або електронній формі), що підтверджують інвалідність водія або одного з пасажирів.

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