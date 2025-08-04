Суддя КСУ має утримуватися від неформальних відносин із представниками органів публічної влади — КСУ ухвалив Правила етики

Правила передбачають, що суддя КСУ має утримуватися від публічних висловлювань, зокрема у медіа та соціальних мережах, іншої поведінки, яка може підривати довіру до КСУ, стати приводом для сумнівів у його неупередженості, зокрема через прихильність у ставленні до політичних діячів чи партій.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Суддя Конституційного Суду має утримуватися від неформальних відносин із представниками органів публічної влади, якщо такі відносини прямо або опосередковано впливають на незалежність чи неупередженість судді чи КСУ або створюють у розсудливого стороннього спостерігача обґрунтовані сумніви щодо об’єктивності судді. У разі спроби такого впливу суддя КСУ зобов’язаний негайно повідомити про це Збори суддів КСУ. Відповідну норму містять Правила професійної етики судді КСУ, які судді Конституційного Суду ухвалили власним рішенням.

Водночас порушення Правил не може бути самостійною підставою для притягнення судді КСУ до дисциплінарної відповідальності.

Самовідвід і кворум

Правила встановлюють, що у разі виникнення ризику відсутності кворуму, необхідного для ухвалення актів КСУ, суддя КСУ враховує, що потреба в розгляді справи КСУ як органом конституційної юрисдикції може бути пріоритетнішою, ніж підстави для самовідводу судді КСУ, за умови, що вони не є істотними і не впливають на неупередженість судді КСУ.

Також документ передбачає, що суддя КСУ зобов’язаний брати участь у засіданнях Суду та його органів, включно з дорадчими й допоміжними, за винятком випадків відсутності з поважних причин.

Таємниця обговорення

Правила встановлюють, що суддя КСУ зберігає таємницю обговорення під час розгляду справ, дотримується конфіденційності з питань підготування актів у конституційному провадженні та внутрішньої діяльності Суду.

Він може публічно висловлювати свою думку щодо суті лише тих справ, у яких конституційне провадження завершено.

Конфіденційну інформацію та будь-яку іншу інформацію з обмеженим доступом, отриману під час здійснення повноважень, суддя КСУ не повинен використовувати або розголошувати за будь-яких умов, не пов’язаних зі здійсненням таких повноважень.

Окрема думка і публічні висловлювання

За цими Правилами суддя КСУ має утримуватися від публічних висловлювань, зокрема у медіа та соціальних мережах, іншої поведінки, яка може підривати довіру до КСУ, стати приводом для сумнівів у його неупередженості, зокрема через прихильність у ставленні до політичних діячів чи партій.

Разом з тим, суддя КСУ не обмежений у вираженні своїх поглядів на захист верховенства права та незалежності Суду, якщо ці фундаментальні цінності опиняються під загрозою.

Під час реалізації права на окрему думку суддя КСУ є вільним в оцінюванні змісту актів КСУ, рівня їх аргументованості, однак має утримуватися від висловлювань, які можуть завдати шкоди незалежності, неупередженості та авторитету КСУ чи судді КСУ.

Суддя КСУ може брати участь у публічному дискурсі з правових, конституційних і суспільно значущих питань за умови дотримання принципів нейтральності, зваженості й утримання від коментарів, які можуть поставити під сумнів неупередженість чи авторитет КСУ.

Також суддя має право інформувати громадськість, наукову і професійну правничу спільноту про акти Суду та його юридичні позиції як на національному, так і на міжнародному рівнях.

Суддя користується правом на свободу вираження поглядів, ураховуючи свій статус та обов’язок зберігати незалежність, неупередженість і гідність Судді.

Крім того, суддя може брати участь у вдосконаленні законодавства щодо здійснення конституційного судочинства, якщо це не перешкоджає виконанню посадових обов’язків і не створює загрози для його незалежності чи неупередженості.

Додатково судді передбачили, що суддя КСУ підтримує Сили оборони України.

Політична нейтральність – навіть після припинення повноважень

Правила передбачають, що навіть після припинення повноважень (звільнення) суддя КСУ продовжує бути стриманим у своїй поведінці загалом та в публічних заявах зокрема, а також щодо питань, які можуть поставити під сумнів його незалежність, неупередженість та політичну нейтральність під час виконання ним своїх обов’язків.

Крім того, після припинення повноважень (звільнення) суддя КСУ продовжує дотримуватися конфіденційності щодо інформації з обмеженим доступом, яка стала йому відомою під час здійснення ним повноважень.

Стосовно голови КСУ, то у Правилах передбачено, що він поважає незалежність і неупередженість КСУ та судді КСУ, не вдається до дій чи вчинків, які можуть становити загрозу незалежності, безсторонності та рівності суддів.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.