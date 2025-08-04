Оклади у НАБУ, НАЗК, АРМА та БЕБ будуть рахувати в орудних величинах — комітет рекомендував законопроект до прийняття

При підрахунку окладів у низці держорганів будуть використовувати орудну величину – комітет соціальної політики рекомендував законопроект до прийняття за основу.

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Оклади посадовців будуть рахувати по-новому – в орудних величинах. Як стало відомо «Судово-юридичній газеті», 1 серпня відповідний законопроект 13466, ініціаторами якого виступили Руслан Стефанчук, Олександр Корнієнко, Галина Третьякова та загалом більше 100 народних депутатів рекомендував прийняти в першому читанні Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», у Верховній Раді зареєстровано цілий пакет законопроектів 13466, 13467, 13468, 13469 про заміну прожиткового мінімуму, який наразі є базою для розрахунку окладів різних посадовців, суддів, прокурорів тощо, на орудну величину. Фактично пропонується відв’язати оклади «бюджетників» від прожиткового мінімуму, аби його зростання не провокувало зростання окладів посадовців. За словами голови соціального комітету Галини Третьякової, це дозволить створити передумови для підвищення пенсійного забезпечення в Україні.

Планується, що зміни набудуть чинності з 1 січня 2026 року.

Розмір орудної величини має щорічно встановлюватись у законі про держбюджет за поданням Кабміну. При цьому уряду доручається забезпечити розрахунок розміру орудної величини у проекті закону про держбюджет на 2026 рік на рівні не менше 3470 грн. Але це – лише доручення. Тобто, Кабмін надалі може визначити й інший розмір в абсолютних цифрах. Власне, відв’язка розміру від прожиткового мінімуму дозволяє гнучко регулювати оклади посадовців.

Хоча назва базової величини – «орудна» – нова, але сама ідея про відв’язку окладів від прожиткового мінімуму озвучувалася Галиною Третьяковою кілька років тому. Про це неодноразово писала «Судово-юридична газета».

«Базовий» законопроект 13466 передбачає низку змін до Кодексу законів про працю, профільних для держорганів законів – про НАБУ, БЕБ, ДБР, АРМА, запобігання корупції, закону про дерслужбу тощо.

Також пропонується підвищити оклади прокурорів – у статті 81 закону про прокуратуру буде передбачено, що посадовий оклад прокурора окружної прокуратури становить 15,2 базових (орудних) величин для визначення розмірів посадових окладів. Тобто, 52 744 грн.

Стосовно суддів, то, як писала «Судово-юридична газета», для них розробили окремий законопроект 13467 про внесення змін до Закону «Про судоустрій і статус суддів», і він буде розглядатися в іншому комітеті – з питань правової політики. До нього вже встигли подати альтернативний законопроект 13467-1. Ним пропонується підвищити оклад судді місцевого суду до 90 тисяч грн.

Які оклади пропонуються в НАБУ

Отже, законом установлюються такі посадові оклади працівників НАБУ відповідно до розміру орудної величини:

- директор НАБУ – 43,7 (якщо брати до уваги рекомендований депутатами розмір орудної величини – 3470 грн – то виходить 151 639 грн в 2026 році. Наразі оклад директора без доплат становить 50 прожиткових мінімумів, що, враховуючи ПМ у 3028 грн, дорівнює 151 400 грн)

- перший заступник, заступник директора НАБУ – 35 (тобто, 121 450 грн проти нинішніх 121 120)

- директор центрального (ЦУ) або територіального управління (ТУ) НАБУ, керівник управління внутрішнього контролю ЦУ НАБУ, керівник підрозділу детективів – 26,2 (тобто, 90 914 грн)

- заступник директора ЦУ або ТУ НАБУ, заступник керівника управління внутрішнього контролю центрального управління НАБУ, заступник керівника підрозділу детективів – 24,5 (тобто, 85 015 грн)

- керівник управління ЦУ НАБУ, керівник відділу внутрішнього контролю ТУ НАБУ – 19,2 (тобто, 66 624 грн)

- заступник керівника управління ЦУ НАБУ, заступник керівника відділу внутрішнього контролю ТУ НАБУ – 18,4 (тобто, 63 848 грн)

- начальник відділу центрального управління НАБУ – 17,5 (тобто, 60 725 грн)

- заступник начальника відділу ЦУ НАБУ – 16,6 (тобто, 57 602 грн)

- начальник відділу ТУ НАБУ – 15,8 (тобто, 54 826 грн)

- заступник начальника відділу ТУ НАБУ – 14,9 (тобто, 51 703 грн)

- старший детектив НАБУ – 19,2 (тобто, 66 624 грн)

- детектив НАБУ – 16,6 (тобто, оклад буде становити 57 602 грн, а зараз 57 532 грн)

Для інших працівників НАБУ – це буде сума, що дорівнює 3 розмірам посадового окладу, встановленого Кабміном для працівників, які займають відповідні посади в центральних органах виконавчої влади.

Зміни до Кодексу законів про працю та закону про оплату праці

Законопроектом 13466 у статті 96 КЗпП замість норми про те, що схема посадових окладів (тарифних ставок) працівників установ, закладів та організацій, що фінансуються з бюджету, формується на основі зокрема мінімального посадового окладу (тарифної ставки), встановленого Кабміном, буде передбачено, що схема посадових окладів (тарифних ставок) працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери формується на основі орудної величини.

Мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) або інша мінімальна величина для визначення розмірів посадових окладів в системах оплати праці працівників підприємств, установ та організацій буде встановлюватися у розмірі, не меншому за орудну величину.

Тобто, як рекомендовано законопроектом – не менше 3470 грн у 2026 році.

Наразі ця норма передбачає, що мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) встановлюється у розмірі, не меншому за прожитковий мінімум.

В статті 13 закону про оплату праці буде передбачено, що в установах, закладах та організаціях бюджетної сфери, державних органах, органах місцевого самоврядування використовується орудна величина.

Визначено, що базова (орудна) величина для визначення розмірів посадових окладів – це одиниця для обрахунку розмірів посадових окладів працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери, державних службовців, службовців місцевого самоврядування, працівників і посадових осіб державних органів, на яких не поширюється дія Закону «Про державну службу», перелік яких визначено ч. 3 статті 3 Закону «Про державну службу».

Розмір орудної величини встановлюється у законі про держбюджет за поданням Кабміну. Мінекономіки надає пропозиції щодо її розміру під час підготовки основних прогнозних макропоказників.

Зміни до закону про держслужбу

У статті 51 закону про держслужбу буде передбачено, що мінімальний розмір посадового окладу на посадах державної служби в державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст, районів у містах, не може становити менше 2-х розмірів орудної величини для визначення розмірів посадових окладів.

Тобто, не менше 6 940 грн на 2026 рік.

Крім того, у законі про службу в органах місцевого самоврядування буде передбачено, що мінімальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії III, не може бути меншим 2,5 орудної величини, встановленої законом про державний бюджет.

Зміни до закону про військовий обов'язок і військову службу

У статті 29 буде передбачено, що резервістам на весь час виконання ними обов’язків служби у військовому резерві здійснюються грошові виплати із розрахунку до 2 базових (орудних) величин (замість прожиткових мінімумів).

Військовозобов'язаним, які на день призову на збори не працюють, на весь період зборів та резервістам з числа непрацюючих на весь термін виконання ними обов'язків служби у військовому резерві, включаючи час проїзду до військової частини і назад, виплачується грошове забезпечення в розмірі однієї орудної величини.

Зміни до закону про БЕБ

В законі про Бюро економічної безпеки буде передбачено, що посадовий оклад осіб, які мають спеціальні звання, не може становити менше 12,2 розмірів орудної величини.

Тобто, 42 334 грн (наразі – не менше 42040 грн)

Також замість прожиткового мінімуму в орудних величинах буде встановлено посадові оклади:

для НАЗК

ДБР

АМКУ

ЦВК

у Рахунковій палаті

В АРМА

для судових експертів в законі про судову експертизу

для працівників державних наукових установ (закладів вищої освіти)

для Нацради з питань телебачення та радіомовлення

для Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

для Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку

для працівників органу держконтролю за лікарськими засобами.

Окремим законопроектом 13468 пропонується прив’язати до орудних величин оклади у митних органах.

Автор: Наталя Мамченко

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