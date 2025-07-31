Відв’язка окладів суддів та прокурорів від прожиткового мінімуму потрібна, щоб створити передумови для підвищення пенсій – у Раді пояснили мету закону про орудні величини

Орудні величини для розрахунку окладів суддів, прокурорів та інших посадовців потрібні для створення передумов до підвищення пенсій – голова соцкомітету Ради Галина Третьякова.

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Наразі весь цивільний сектор, включно з зарплатами державних службовців, фінансується за рахунок кредитів або міжнародної донорської допомоги. Про це нагадала під час дискусії за участі суддів голова соціального комітету парламенту Галина Третьякова.

«Тому ми знаходимося у надзвичайно важкій ситуації розподілу того, що нам надають наші донори між усіма, хто потребує захисту. При чому ми ні на годину не зупиняли ані виплату зарплат, ані пенсій. Індексація пенсій відбувається кожен рік.

Обговорення, чи зможемо ми забезпечити всім – комусь більше, комусь менше – зараз ведеться у Верховній Раді» – зауважила Третьякова.

Як повідомляв Мінфін, десятки тисяч держслужбовців отримали зарплати завдяки частковій компенсації у рамках проекту Світового банку «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine). У звіті проекту, опублікованому в листопаді 2024 року, йдеться про 140 тисяч держслужбовців за дворічний період (2022-2024).

При цьому міжнародні партнери не фінансують грошове забезпечення військових. На тому, що партнерам потрібно змінити свій підхід до фінансування зарплат ЗСУ неодноразово наголошували міністр фінансів Сергій Марченко, голова бюджетного комітету Роксолана Підласа та інші.

Навіщо потрібні орудні величини

Як повідомляла «Судово-юридична газета», у Верховній Раді зареєстровано пакет законопроектів про заміну прожиткового мінімуму, який наразі є базою для розрахунку окладів різних посадовців, суддів, прокурорів тощо, на орудну величину. Фактично пропонується відв’язати оклади «бюджетників» від прожиткового мінімуму, аби його зростання не провокувало зростання окладів посадовців.

Ініціаторами виступила група народних депутатів на чолі з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком. Загалом – підписи під відповідними законопроектами 13466, 13467, 13468, 13469 поставили більше 100 народних обранців, серед яких голова соціального комітету Ради Галина Третьякова та голова податкового комітету Данило Гетманцев.

Як зазначила Галина Третьякова, орудна величина – це механізм стримування зростання прожиткового мінімуму.

«2361 грн зараз мінімальна пенсія людей, які відпрацювали 42-45 років.

Щоб зробити мінімальну пенсію в 5 тисяч грн, потрібно додатково 340 млрд грн до бюджету Пенсійного фонду. Але одночасна прив’язка посадових окладів низки посадовців до прожиткового мінімуму вимагає ще віднайти суму на 475 млрд грн. Тому штучний механізм потрібно відв’язувати», зазначила вона.

«Цими законопроектами не робиться нічого, крім відв’язки від прожиткового мінімуму, щоб лише створити передумови підняття мінімального розміру пенсійного забезпечення», підкреслила Третьякова.

За її словами, прожитковий мінімум взагалі потрібно заборонити до використання як кратної величини для будь-чого іншого, крім як для того, щоб забезпечувати людину.

Також вона пояснила, чому для суддів першої інстанції пропонується встановити орудну величину у розмірі 18,2.

Так, за її словами, при розрахунку виходили з того, щоб оклад фактично лишився на тому ж рівні, що й наразі. Якщо виходити з орудної величини в 3470 грн, то – не менше 63 154 грн у 2026 році (що приблизно стільки ж, скільки зараз становить оклад судді місцевого суду, виходячи з прожиткового мінімуму в 2102 грн).

Судячи з виступу голови комітету, ідея про орудні величини – це лише частина більшої картини з реформи оплати праці публічної служби.

«По-перше, визначити, що таке публічна служба. До прикладу, Велика Палата Верховного Суду визначила, що військова служба – це публічна служба. Я розмовляла з секретарем РНБО, заступником секретаря, вони вважають, що це особливий вид публічної служби. Далі треба, щоб ми розписали коефіцієнти, з якими мають фінансувати зарплати людей по галузях. І в подальшому – постає питання штатної чисельності», зазначила голова комітету.

Нагадаємо, нещодавно Президент Володимир Зеленський доручив уряду провести аудит видатків. Він має бути проведений до 1 вересня.

За словами урядовців та депутатів, на наступні два роки за умови продовження війни Україні потрібно буде 75 млрд доларів.

Тому, не виключено, що виступ Галини Третьякової – це фактично відповідь на питання, чи можуть у нинішніх умовах підвищити грошове забезпечення суддям, прокурорам та іншим посадовцям.

Автор: Наталя Мамченко

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