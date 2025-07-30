Чоловікам після 25 років автоматично дадуть звання «солдат запасу» і поставлять на облік у ТЦК

20:44, 30 липня 2025
Уряд оновив правила військового обліку та призову під час мобілізації: що зміниться.
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Кабінет Міністрів України 30 липня ухвалив постанову, яка впорядковує та деталізує окремі процедури військового обліку та призову громадян на службу в умовах мобілізації. Документ передбачає низку нововведень, що мають спростити та автоматизувати процеси.
Згідно з постановою «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо окремих питань ведення військового обліку та призову громадян під час мобілізації», відтепер:
- жінки з медичною освітою автоматично беруться на військовий облік без необхідності особистої присутності в ТЦК та СП;
- повістки можна буде надсилати рекомендованими листами з описом вкладення та повідомленням про вручення за адресою проживання;
- військове звання «солдат (матрос) запасу» присвоюватиметься автоматично одночасно з взяттям на облік особам, які досягли 25 років і не проходили військову службу чи базову підготовку — без виклику до ТЦК та СП;
- система «Оберіг» використовуватиметься для автоматичного формування поіменних списків осіб, які підлягають призову, з метою організації відправки команд.
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