Мужчинам после 25 лет автоматически дадут звание «солдат запаса» и поставят на учет в ТЦК

Правительство обновило правила воинского учета и призыва во время мобилизации: что изменится.

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Кабинет Министров Украины 30 июля утвердил постановление, которое упорядочивает и детализирует отдельные процедуры воинского учета и призыва граждан на службу в условиях мобилизации. Документ предусматривает ряд нововведений, направленных на упрощение и автоматизацию процессов.

Согласно постановлению «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины по отдельным вопросам ведения воинского учета и призыва граждан во время мобилизации», теперь:

• женщины с медицинским образованием будут автоматически ставиться на воинский учет без необходимости личного присутствия в ТЦК и СП;

• повестки можно будет направлять заказными письмами с описью вложения и уведомлением о вручении по адресу проживания;

• воинское звание «солдат (матрос) запаса» будет автоматически присваиваться одновременно с постановкой на учет лицам, достигшим 25 лет и не проходившим военную службу или базовую подготовку — без вызова в ТЦК и СП;

• система «Оберіг» будет использоваться для автоматического формирования именных списков лиц, подлежащих призыву, с целью организации отправки команд.

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