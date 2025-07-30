Зеленский сообщил о перезапуске АРМА и расширении контракта «18–24»

Президент объявил о перезагрузке АРМА и новых подходах к комплектованию армии.

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Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 30 июля рассказал о ряде важных решений, в частности — о запуске перезагрузки АРМА, новых подходах к комплектованию Сил обороны и усилении поддержки оборонной промышленности.

По словам главы государства, состоялось несколько важных докладов, в том числе от руководителя ГУР по текущим операциям. Подробности остаются засекреченными.

АРМА: новый старт

Президент напомнил, что АРМА управляет активами на десятки миллиардов гривен — это, в частности, российское имущество, конфискованные активы и собственность лиц под санкциями. Все эти активы должны работать исключительно на усиление обороны и устойчивости государства.

Контракт 18–24: расширение состава Сил обороны

Премьер-министр Юлия Свириденко и министр обороны Денис Шмыгаль выполнили поручение по запуску контракта «18–24». Речь идет о расширении круга мотивированных граждан, в частности молодежи, которые смогут присоединиться к Силам обороны Украины. Основной акцент — на технологических направлениях, таких как использование дронов.

Контракт предусматривает:

• срок службы — 2 года;

• полное обучение;

• достойные выплаты и бонусы.

Привлечение будет происходить через боевые бригады.

Поддержка оборонной промышленности

Правительство также расширило возможности для украинских производителей оружия. В частности, увеличен доступ к кредитованию.

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