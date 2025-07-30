Правительство финализирует отмену обязательных печатей для бизнеса — одобрен законопроект

Кабинет Министров одобрил законопроект, отменяющий обязательность использования печатей в некоторых сферах.

Источник фото: Рixabay

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Кабинет Министров Украины поддержал законопроект, который отменяет требование обязательного использования печатей в ряде сфер. Инициатива Министерства экономики стала очередным этапом реформы дерегуляции и завершает процесс перехода к добровольному использованию печатей, начатый еще в 2014 году.

Как отмечается, если парламент поддержит это решение, бизнесу оставят право самостоятельно решать, использовать ли печати.

Что предусматривает законопроект:

Обязательное использование печатей будет отменено в следующих случаях:

• для организаций работодателей — в протоколах заседаний или конференций при создании их объединений;

• для банков — в сберегательных сертификатах.

Предпосылки изменений:

Переход к добровольному использованию печатей начался в 2014 году с принятием закона о упрощении открытия бизнеса. С тех пор нормативное поле, за небольшими исключениями, было очищено от норм об обязательном использовании печатей и штампов.

В рамках дерегуляции Межведомственная рабочая группа проанализировала более 1300 регуляторных инструментов, из которых:

• 584 рекомендованы к упрощению;

• 456 — к отмене;

• 352 уже отменены.

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