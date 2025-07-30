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Уряд фіналізує скасування обов’язкових печаток бізнесом — схвалено законпроект

20:16, 30 липня 2025
Кабінет Міністрів схвалив законопроект, який скасовує обов’язковість використання печаток у деяких сферах.
Уряд фіналізує скасування обов’язкових печаток бізнесом — схвалено законпроект
Джерело фото: Рixabay
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Кабінет Міністрів України підтримав законопроект, що скасовує вимогу обов’язкового використання печаток у низці сфер. Ініціатива Мінекономіки стала черговим етапом реформи дерегуляції та фіналізує процес переходу до добровільного використання печаток, який розпочався ще у 2014 році.

Як вказується, якщо парламент підтримає це рішення, бізнесу залишуть право самостійно вирішувати, чи користуватися печатками.

Що передбачає законопроект:

Обов’язкове використання печаток буде скасовано у таких випадках:

  • для організацій роботодавців — у протоколах засідань чи конференцій при створенні їх об’єднань;
  • для банків — в ощадних сертифікатах.

Передумови змін:

Перехід до добровільного використання печаток стартував у 2014 році з ухваленням закону про спрощення відкриття бізнесу. З того часу нормативне поле за невеликим виключенням, зачистили від норм про обов'язкове використання печаток та штампів.

У межах дерегуляції Міжвідомча робоча група проаналізувала понад 1300 регуляторних інструментів, з яких:

  • 584 рекомендовано до спрощення;
  • 456 — до скасування;
  • 352 вже скасовано.

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бізнес уряд

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