Уряд фіналізує скасування обов’язкових печаток бізнесом — схвалено законпроект

Кабінет Міністрів України підтримав законопроект, що скасовує вимогу обов’язкового використання печаток у низці сфер. Ініціатива Мінекономіки стала черговим етапом реформи дерегуляції та фіналізує процес переходу до добровільного використання печаток, який розпочався ще у 2014 році.
Як вказується, якщо парламент підтримає це рішення, бізнесу залишуть право самостійно вирішувати, чи користуватися печатками.
Що передбачає законопроект:
Обов’язкове використання печаток буде скасовано у таких випадках:
Передумови змін:
Перехід до добровільного використання печаток стартував у 2014 році з ухваленням закону про спрощення відкриття бізнесу. З того часу нормативне поле за невеликим виключенням, зачистили від норм про обов'язкове використання печаток та штампів.
У межах дерегуляції Міжвідомча робоча група проаналізувала понад 1300 регуляторних інструментів, з яких:
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