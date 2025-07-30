Зеленський повідомив про перезавантаження АРМА та розширення контракту «18 – 24»

Президент оголосив про перезавантаження АРМА та нові підходи до комплектування армії.

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Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 30 липня розповів про низку важливих рішень, зокрема — запуск перезавантаження АРМА, нові підходи до комплектування Сил оборони та посилення підтримки оборонної промисловості.

За словами глави держави, відбулося кілька важливих доповідей, зокрема від керівника ГУР щодо поточних операцій. Деталі залишаються засекреченими.

АРМА: новий старт

Президент нагадав, що АРМА оперує активами на десятки мільярдів гривень — це, зокрема, російське майно, конфісковані активи та майно осіб під санкціями. Усі ці активи мають працювати виключно на посилення оборони та стійкості держави.

Контракт 18–24: розширення складу Сил оборони

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко та міністр оборони Денис Шмигаль виконали доручення щодо запуску контракту «18 – 24». Йдеться про розширення кола мотивованих громадян, зокрема молоді, які зможуть доєднатися до Сил оборони України. Основний акцент — на технологічних напрямках, таких як використання дронів.

Контракт передбачає:

термін служби — 2 роки;

повне навчання;

гідні виплати та бонуси.

Залучення відбуватиметься через бойові бригади.

Підтримка оборонної промисловості

Уряд також розширив можливості для українських виробників зброї. Зокрема, збільшено доступ до кредитування.

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