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Посадові оклади чиновників, суддів, прокурорів та детективів НАБУ відв’яжуть від прожиткового мінімуму

15:37, 11 липня 2025
120 народних депутатів внесли пакет законопроектів, яким відв’язують посадові оклади у судах, прокуратурі, на держслужбі від прожиткового мінімуму.
Посадові оклади чиновників, суддів, прокурорів та детективів НАБУ відв’яжуть від прожиткового мінімуму
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Посадовий оклад прокурора окружної прокуратури становитиме 15,2 базових (орудних) величин для визначення розмірів посадових окладів. Детектива НАБУ – 16,6. Судді місцевого суду – 18,2. Це передбачає пакет законопроектів, який зареєструвала у парламенті група народних депутатів на чолі з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком. Загалом – підписи під відповідними законопроектами 13466, 13467, 13468, 13469 поставили більше 100 народних обранців, серед яких голова соціального комітету Ради Галина Третьякова та голова податкового комітету Данило Гетманцев.

Отже, основна мета цих проектів – усунути залежність зарплат працівників бюджетної сфери і державних органів від прожиткового мінімуму.

Тобто, відв’язати розмір оплати праці працівників органів державної влади, зокрема судової системи від прожиткового мінімуму, що «за своїм призначенням є винятково соціальним стандартом».

На думку депутатів, це дозволить сприяти зростанню прожиткового мінімуму.

«За інформацією Мінфіну, додаткові видатки на виплату соцдопомог, пенсій та інших соцвиплат на основі розмірів реального прожиткового мінімуму на 2025 рік порівняно із врахованими становлять щонайменше 340 млрд грн (Мінсоц – більше 430 млрд грн), на виплату зарплати працівників бюджетної сфери та держорганів – близько 475 млрд грн.

Наведене свідчить про гостру потребу відновити якісну здатність прожиткового мінімуму забезпечувати функцію державного соціального стандарту, бути нормативом для надання соціальної допомоги та відкріпити від інших невластивих йому виплат» – підкреслюють депутати.

При цьому пропонується забезпечити розрахунок розміру базової (орудної) величини для визначення розмірів посадових окладів та її встановлення в проекті закону про Державний бюджет України на 2026 рік у розмірі, не меншому за 3470 грн.

Втім, за попереднім аналізом «Судово-юридичної газети», у разі встановлення орудної величини 3470 грн, це не відобразиться на фактичному розмірі нинішніх посадових окладів суддів першої інстанції та у місцевих прокуратурах. 

Наприклад, зараз посадовий оклад судді місцевого суду складає 63 060 грн (30 прожиткових мінімумів, помножені на «заморожений» прожитковий мінімум для суддів в 2102 грн).

Якщо орудна величина складатиме не менше 3470 грн, то посадовий оклад судді місцевого суду буде не менше 63 154 грн.

Для прокурора окружної прокуратури у разі прийняття закону оклад може збільшитися до 52 744 грн. Наразі такий прокурор отримує близько 40 тисяч грн посадового окладу.

Автор: Наталя Мамченко

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