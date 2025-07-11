Військова допомога США триває – Георгій Тихий

В МЗС розповіли, що США і Україна узгоджують новий графік поставок.

Фото: mfa.gov.ua

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Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий підтвердив, що військова допомога від США, яка була тимчасово призупинена, наразі триває, повідомив він на брифінгу в Києві.

«Станом на зараз оборонна підтримка триває …ми вдячні американській стороні за чіткі сигнали про продовження і можливість посилення оборонної підтримки України. Ми ці сигнали бачимо і ми їх вітаємо», – заявив Тихий, додавши, що українська та американська сторони працюють над технічними деталями, зокрема щодо термінів і обсягів постачання вже виділених ресурсів.

Речник зазначив, що обидві команди активно співпрацюють, щоб узгодити логістику та графік поставок.

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