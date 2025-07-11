Военная помощь США продолжается - Георгий Тихий

В МИД рассказали, что США и Украина согласовывают новый график поставок.

Фото: mfa.gov.ua

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Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий подтвердил, что военная помощь от США, которая была временно приостановлена, сейчас продолжается, сообщил он на брифинге в Киеве.

«По состоянию на сейчас оборонная поддержка продолжается ...мы благодарны американской стороне за четкие сигналы о продолжении и возможности усиления оборонной поддержки Украины. Мы эти сигналы видим и мы их приветствуем», - заявил Тихий, добавив, что украинская и американская стороны работают над техническими деталями, в частности относительно сроков и объемов поставок уже выделенных ресурсов.

Спикер отметил, что обе команды активно сотрудничают, чтобы согласовать логистику и график поставок.

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