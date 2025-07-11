Командировки в зону боевых действий — начисляют ли повышенный оклад работникам местного самоуправления

Начисление надбавок за работу в зоне боевых действий не распространяется на период служебной командировки в безопасную местность.

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Стало известно, применяется ли коэффициент повышения должностного оклада при расчете суммы заработной платы за время командировки сотруднику органа местного самоуправления, который выполняет свои обязанности и задачи на территории, где ведутся активные боевые действия, и чье рабочее место расположено на такой территории. Об этом сообщили в Юго-Восточном межрегиональном управлении Государственной службы по вопросам труда.

Постановлением КМУ «Некоторые вопросы оплаты труда работников государственных органов и органов местного самоуправления в период военного положения» от 25.04.2023 № 391 (далее — постановление № 391) установлен порядок повышения окладов работников госорганов, которые непосредственно осуществляют свои полномочия на территориях активных и возможных боевых действий.

Абзацем 2 подпункта 3 пункта 1 постановления № 391 определено: работникам госорганов за периоды работы на территориях, не включенных в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Российской Федерацией, утвержденный Министерством развития общин и территорий, начисление заработной платы проводится исходя из должностных окладов, установленных законодательством.

На период действия военного положения для работников таких госорганов должностные оклады, установленные в соответствии с законодательством в схемах (размерах) окладов, определяются с учетом коэффициентов 1,5, 2 или 3. При этом повышение окладов устанавливается при условии непосредственного выполнения должностных обязанностей на территории, включенной в Перечень территориальных общин, расположенных в районе ведения военных (боевых) действий либо находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании), утвержденный приказом Министерства развития общин и территорий от 28.02.2025 № 376.

Повышение окладов предусмотрено для работников, которые непосредственно осуществляют свои полномочия на территории активных (возможных) боевых действий. Следовательно, если рабочее место сотрудника находится на территории активных (возможных) боевых действий, но его направляют в служебную командировку в местность, где такие действия не ведутся, при определении дневного заработка для сравнения его со средним следует применять обычный должностной оклад.

Пунктом 3 постановления № 391 органам местного самоуправления рекомендовано применять положения пункта 1 этого постановления.

Закон Украины от 07.06.2001 № 2493 «О службе в органах местного самоуправления» (далее — Закон № 2493) регулирует правовые, организационные, материальные и социальные условия реализации гражданами Украины права на службу в органах местного самоуправления, определяет общие основы деятельности должностных лиц местного самоуправления, их правовой статус, порядок и правовые гарантии пребывания на службе в органах местного самоуправления.

Согласно статье 9 Закона № 2493 должностное лицо местного самоуправления имеет право на оплату труда в зависимости от занимаемой должности, присвоенного ранга, качества, опыта и стажа работы.

Условия оплаты труда должностных лиц местного самоуправления определяются Кабинетом Министров Украины. Источником формирования фонда оплаты труда должностных лиц местного самоуправления является местный бюджет (статья 21 Закона № 2493).