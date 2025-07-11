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В Ровенской области будут судить работницу банка, которая обманула клиентов более чем на полмиллиона гривен

22:00, 11 июля 2025
Злоумышленница оформляла кредиты на имя клиентов без их ведома и присваивала средства через онлайн-банкинг.
В Ровенской области будут судить работницу банка, которая обманула клиентов более чем на полмиллиона гривен
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В Ровенской области будут судить 34-летнюю жительницу Здолбуновской городской общины, которая, работая в банке, незаконно оформляла кредиты на имя клиентов и присваивала средства. Дело направлено в суд. Об этом сообщает полиция региона.

По данным следствия, с апреля по октябрь прошлого года женщина, имея доступ к внутренним электронным системам банка, вносила изменения в данные и подавала заявки на получение кредитов от имени 11 жителей Ровенского района. После одобрения заявок банком она входила в онлайн-банкинг клиентов со своих устройств, переводила деньги на свои счета, снимала их наличными и распоряжалась по собственному усмотрению.

Общий ущерб составил 510 433 гривны.

Во время санкционированного обыска в доме подозреваемой правоохранители изъяли мобильный телефон, фискальные чеки, банковскую печать, накладные и черновые записи.

Женщине предъявлено подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности: мошенничество, служебный подлог, несанкционированные действия с электронной информацией, нарушение неприкосновенности частной жизни и легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём.

Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 60 тысяч гривен, который она уже оплатила.

Среди смягчающих обстоятельств — искреннее раскаяние и активное содействие раскрытию преступления. Часть причинённого ущерба подозреваемая уже возместила потерпевшим. Отягчающих обстоятельств следствием не установлено.

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