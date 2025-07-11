На Рівненщині судитимуть працівницю банку, яка ошукала клієнтів на понад пів мільйона гривень

Зловмисниця оформлювала кредити на ім’я клієнтів без їх відома та привласнювала кошти через онлайн-банкінг.

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У Рівненській області судитимуть 34-річну мешканку Здолбунівської міської громади, яка, працюючи у банку, незаконно оформлювала кредити на ім’я клієнтів і привласнювала кошти. передано до суду. Про це повідомляє поліція регіону.

За даними слідства, з квітня по жовтень минулого року жінка, маючи доступ до внутрішніх електронних систем банку, вносила зміни до даних та подавала заявки на кредитування від імені 11 жителів Рівненського району. Після погодження кредитів банком вона входила до онлайн-банкінгу клієнтів зі своїх пристроїв, переказувала гроші на власні рахунки, знімала їх готівкою та використовувала на власний розсуд.

Загальна сума збитків склала 510 433 гривні.

Під час санкціонованого обшуку в оселі підозрюваної правоохоронці вилучили мобільний телефон, фіскальні чеки, банківську печатку, накладні та чорнові записи.

Жінці висунуто підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема: шахрайство, службове підроблення, несанкціоновані дії з електронною інформацією, порушення недоторканості приватного життя та легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 60 тисяч гривень застави, яку вона вже сплатила.

Серед пом’якшуючих обставин – щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину. Частину завданих збитків підозрювана вже відшкодувала потерпілим. Обтяжуючих обставин слідством не встановлено.

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