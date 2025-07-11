Мобілізовані ФОП звільнені від податків на час служби – як скористатися пільгами

Держава звільнила мобілізованих ФОП від обов’язків.

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Державна податкова служба повідомила, що фізичні особи-підприємці, мобілізовані або ті, хто підписав контракт на військову службу, звільняються від сплати податків і подання звітності на період служби відповідно до Закону №4505-ІХ.

Пільги включають звільнення від:

Податку на доходи фізичних осіб.

Єдиного податку.

Військового збору.

Єдиного соціального внеску (ЄСВ) для ФОП без найманих працівників.

Звільнення застосовується автоматично на основі даних Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів, починаючи з першого числа місяця мобілізації чи контракту, але не раніше 24 лютого 2022 року. Якщо дані в реєстрі відсутні, ФОП може подати заяву та копії підтверджуючих документів до податкової.

Державна податкова служба не нараховуватиме авансові платежі з єдиного податку та військового збору на час служби. Нараховані раніше суми анулюються, а виключені з реєстру платників єдиного податку через несплату під час мобілізації ФОП автоматично поновлюються.

Для ФОП із найманими працівниками: уповноважена особа може виплачувати зарплату, а ЄСВ сплачується протягом 180 днів після демобілізації без штрафів. Звітність із ЄСВ подається протягом 150 днів після демобілізації. Порушення, допущені до чи під час служби, не тягнуть відповідальності, якщо ФОП виконає обов’язки в ці терміни.

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