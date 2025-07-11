Мобилизованные ФЛП освобождены от налогов на время службы – как воспользоваться льготами

Государство освободило мобилизованных ФЛП от обязанностей.

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Государственная налоговая служба сообщила, что физические лица-предприниматели, мобилизованные или те, кто подписал контракт на военную службу, освобождаются от уплаты налогов и подачи отчетности на период службы в соответствии с Законом №4505-ІХ.

Льготы включают освобождение от:

Налога на доходы физических лиц.

Единого налога.

Военного сбора.

Единого социального взноса (ЕСВ) для ФЛП без наемных работников.

Освобождение применяется автоматически на основе данных Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, начиная с первого числа месяца мобилизации или контракта, но не ранее 24 февраля 2022 года. Если данные в реестре отсутствуют, ФЛП может подать заявление и копии подтверждающих документов в налоговую.

Государственная налоговая служба не будет начислять авансовые платежи по единому налогу и военному сбору на время службы. Начисленные ранее суммы аннулируются, а исключенные из реестра плательщиков единого налога из-за неуплаты во время мобилизации ФЛП автоматически возобновляются.

Для ФЛП с наёмными работниками: уполномоченное лицо может выплачивать зарплату, а ЕСВ уплачивается в течение 180 дней после демобилизации без штрафов. Отчётность по ЕСВ подаётся в течение 150 дней после демобилизации. Нарушения, допущенные до или во время службы, не влекут ответственности, если ФЛП выполнит обязанности в эти сроки.

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