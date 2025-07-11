Верховный Суд подтвердил «виндикационный иммунитет» имущества, переданного во исполнение судебного решения

Имущество, которое было продано или передано во исполнение судебного решения, обладает «виндикационным иммунитетом» и не подлежит истребованию у добросовестного приобретателя даже в случае последующей отмены такого решения — КГС ВС.

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Имущество, переданное добросовестному приобретателю во исполнение судебного решения, не подлежит истребованию даже при последующей отмене этого решения. При применении «виндикационного иммунитета» (абз. 1 ч. 2 ст. 388 ГК Украины в редакции, действовавшей на момент возникновения спорных правоотношений) не имеет значения, выбыло ли имущество из владения собственника по его воле или помимо нее, поскольку отчуждателем является исполнитель, а не сам собственник.

К такому выводу пришел Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда.

Как указали в Верховном Суде, в рассматриваемом деле истица обратилась в суд с иском об истребовании имущества из чужого незаконного владения, отмене государственной регистрации и восстановлении государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество. Истец указала, что право собственности на ее квартиру и подвальное помещение было незаконно зарегистрировано за взыскателем во исполнение решения суда о взыскании с нее долга, которое впоследствии было отменено. Впоследствии спорное имущество перешло во владение ответчика, которому взыскатель передал его в счет исполнения своих обязательств по договору займа.

Суд первой инстанции, с выводами которого согласился апелляционный суд, удовлетворил иск, в том числе истребовав у ответчика спорное имущество, сославшись на то, что оно выбыло из владения истицы противоправно и против ее воли, поскольку судебное решение, на основании которого было реализовано имущество, было впоследствии отменено, а обязательства перед взыскателем — признаны отсутствующими.

КГС ВС отменил указанные судебные решения и принял новое — об отказе в удовлетворении иска, сделав правовой вывод об отсутствии оснований для истребования спорного имущества у добросовестного приобретателя.

Добросовестным приобретателем признается лицо, которое на момент приобретения имущества не знало и не могло знать о том, что приобретает имущество у лица, не имеющего права на его отчуждение.

Право собственника на истребование имущества у добросовестного приобретателя на основании ч. 1 ст. 388 ГК Украины зависит от способа выбытия имущества из его владения. Эта норма содержит исчерпывающий перечень оснований, при наличии которых у собственника сохраняется право на истребование имущества у добросовестного приобретателя.

Благодаря «виндикационному иммунитету», закрепленному для имущества, переданного или реализованного во исполнение судебного решения, обеспечивается защита прав добросовестного приобретателя и стабильность гражданского оборота. Такое имущество передается на основании вступившего в законную силу судебного решения, исполнение которого осуществляется в соответствии с Законом Украины «Об исполнительном производстве». Отчуждателем выступает не сам собственник имущества, а уполномоченное государством лицо — исполнитель. Именно поэтому публичная составляющая передачи имущества играет ключевую роль и свидетельствует о наличии оснований для такого отчуждения и, соответственно, правомерности приобретения права собственности на него.

При применении «виндикационного иммунитета», предусмотренного абз. 1 ч. 2 ст. 388 ГК Украины (в редакции, действовавшей на момент спора), не имеет и не может иметь значения, было ли выбытие имущества из владения собственника добровольным или принудительным, поскольку отчуждателем является исполнитель, а не сам собственник.

Постановление КГС ВС от 25 июня 2025 года по делу № 38/17112/21 (производство № 61-8393св24).

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