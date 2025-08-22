Практика судов
Работник с нефиксированным рабочим временем требует заключить договор на полную занятость — какие действия работодателя

07:00, 22 августа 2025
После 12 месяцев работы в условиях нефиксированного графика работник может потребовать от работодателя полный трудовой договор.
Работники, которые работают по трудовому договору с нефиксированным рабочим временем более года, имеют право требовать от работодателя заключения договора на полную занятость. Об этом напоминает Восточное межрегиональное управление Госслужбы по труду.

Какие права имеет работник

Если работник отработал более 12 месяцев на условиях нефиксированного рабочего времени, он может обратиться к работодателю с требованием заключить:

  • срочный трудовой договор, или
  • бессрочный трудовой договор.

Работодатель обязан в течение 15 календарных дней с момента обращения:

  • либо заключить с работником соответствующий договор,
  • либо предоставить ему письменный обоснованный отказ.

Если работодатель отказывает

В случае отказа работник имеет право повторно подать требование о полной занятости в течение всего срока действия договора с нефиксированным рабочим временем. Однако сделать это можно не ранее чем через 90 дней после получения предыдущего ответа.

© 2010-2025 «Судово-юридична газета».

