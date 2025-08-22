Працівник з нефіксованим робочим часом вимагає укласти договір на повну зайнятість — які дії роботодавця

Після 12 місяців роботи на умовах нефіксованого графіка працівник може вимагати від роботодавця повний трудовий договір.

Працівники, які працюють за трудовим договором із нефіксованим робочим часом понад рік, мають право вимагати від роботодавця укладення договору на повну зайнятість. Про це нагадує Східне міжрегіональне управління Держпраці.

Які права має працівник

Якщо працівник відпрацював понад 12 місяців на умовах нефіксованого робочого часу, він може звернутися до роботодавця з вимогою укласти:

строковий трудовий договір, або

безстроковий трудовий договір.

Роботодавець зобов’язаний протягом 15 календарних днів з моменту звернення:

або укласти з працівником відповідний договір,

або надати йому письмову обґрунтовану відмову.

Якщо роботодавець відмовляє

У разі відмови працівник має право повторно подати вимогу про повну зайнятість протягом усього строку дії договору з нефіксованим робочим часом. Однак зробити це можна не раніше, ніж через 90 днів після отримання попередньої відповіді.

