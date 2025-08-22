Практика судів
  1. В Україні

Працівник з нефіксованим робочим часом вимагає укласти договір на повну зайнятість — які дії роботодавця

07:00, 22 серпня 2025
Після 12 місяців роботи на умовах нефіксованого графіка працівник може вимагати від роботодавця повний трудовий договір.
Працівник з нефіксованим робочим часом вимагає укласти договір на повну зайнятість — які дії роботодавця
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Працівники, які працюють за трудовим договором із нефіксованим робочим часом понад рік, мають право вимагати від роботодавця укладення договору на повну зайнятість. Про це нагадує Східне міжрегіональне управління Держпраці.

Які права має працівник

Якщо працівник відпрацював понад 12 місяців на умовах нефіксованого робочого часу, він може звернутися до роботодавця з вимогою укласти:

  • строковий трудовий договір, або
  • безстроковий трудовий договір.

Роботодавець зобов’язаний протягом 15 календарних днів з моменту звернення:

  • або укласти з працівником відповідний договір,
  • або надати йому письмову обґрунтовану відмову.

Якщо роботодавець відмовляє

У разі відмови працівник має право повторно подати вимогу про повну зайнятість протягом усього строку дії договору з нефіксованим робочим часом. Однак зробити це можна не раніше, ніж через 90 днів після отримання попередньої відповіді.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Держпраці трудові відносини

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Максим Пампура пояснив, чому ДСА береже фінансовий ресурс, хоча має кошти на підвищення зарплат в апаратах судів

Вища рада правосуддя намагалася розібратися, чому ДСА не використовує наявний фінансовий ресурс і не підвищує зарплату працівникам судів.

Кабмін пропонує відновити перевірки приватних виконавців Мін’юстом

Кабмін вніс законопроект про відновлення контролю Міністерства юстиції за діяльністю приватних виконавців шляхом проведення планових і позапланових перевірок.

Депутати прийняли постанову про недопущення закриття малокомплектних шкіл, але все впирається у залежність від умов міжнародних партнерів

Припинення належного фінансування малокомплектних шкіл в Україні зумовлене умовами, який висуває програма Світового банку, і у разі продовження фінансування з 1 вересня 2025 року за кошти освітньої субвенції шкіл з кількістю менше 45 учнів, Україна зобов’язана буде повернути Світовому банку 2,2 млрд грн.

Максим Пампура розповів, на якій стадії знаходиться питання підвищення зарплат працівникам апаратів судів та помічникам суддів

Кабмін поки не розглянув ані проект постанови стосовно підвищення оплати праці працівників апаратів судів, ані щодо помічників суддів

ЄС та США домовилися про торговельну угоду — Вашингтон може знизити тарифи на європейські автомобілі в обмін на поступки європейців

США готові знизити тарифи на імпорт європейських автомобілів з 27,5% до 15%, щойно ЄС представить законопроект про зниження своїх тарифів на американські промислові товари, а також надасть пільговий доступ для американських морепродуктів та сільськогосподарської продукції.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Єгор Краснов
    Єгор Краснов
    член Ради суддів України, суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Олександр Трембач
    Олександр Трембач
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Наталія Безименна
    Наталія Безименна
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Богдана Гедз
    Богдана Гедз
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Сергій Каракашьян
    Сергій Каракашьян
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва