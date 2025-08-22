В области и Киеве объявлено штормовое предупреждение: гроза, град и сильный ветер

В пятницу, 22 августа, днем в Киеве и области ожидается гроза, местами возможны град и шквалы ветра 15–20 м/с. Об этом сообщают метеорологи Украинского гидрометеорологического центра.
По их информации, по территории Киевщины и столицы объявлен I уровень опасности (желтый).
Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также создать опасность для движения транспорта.
Рекомендации во время сильного ветра:
В случае падения деревьев или веток:
