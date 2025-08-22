Практика судов
В области и Киеве объявлено штормовое предупреждение: гроза, град и сильный ветер

07:18, 22 августа 2025
22 августа днем ​​прогнозируют грозу, местами град и шквалы ветра до 20 метров в секунду.
В пятницу, 22 августа, днем в Киеве и области ожидается гроза, местами возможны град и шквалы ветра 15–20 м/с. Об этом сообщают метеорологи Украинского гидрометеорологического центра.

По их информации, по территории Киевщины и столицы объявлен I уровень опасности (желтый).

Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также создать опасность для движения транспорта.

Рекомендации во время сильного ветра:

  • плотно закройте окна, уберите с балконов вещи, которые могут упасть;
    • на улице держитесь подальше от деревьев, билбордов, электролиний; не паркуйте авто рядом с ними;
    • при необходимости — укройтесь в помещении или природном укрытии.

В случае падения деревьев или веток:

  • аварийно-диспетчерская служба «Киевзеленстрой» — (044) 272-40-18
    • если угрожает жизни — вызывайте спасателей по номерам 101 или (044) 430-37-13 (КАРС)
    • при травмах — звоните 103
    • если не работают светофоры или дорожные знаки — обращайтесь: 050-387-35-42 (ЦОДР).

