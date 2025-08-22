Практика судів
  1. В Україні

В області та Києві оголосили штормове попередження: гроза, град і сильний вітер

07:18, 22 серпня 2025
22 серпня вдень прогнозують грозу, місцями град і шквали вітру до 20 метрів за секунду.
В області та Києві оголосили штормове попередження: гроза, град і сильний вітер
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У п’ятницю, 22 серпня, вдень у Києві та області очікується гроза, місцями можливі град та шквали вітру 15–20 м/с. Про це повідомляють метеорологи Українського гідрометеорологічного центру.

За їхньою інформацією, по території Київщини та столиці оголошено I рівень небезпечності (жовтий).

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також створити небезпеку для руху транспорту.

Рекомендації під час сильного вітру:

  • щільно закрийте вікна, приберіть з балконів речі, які можуть впасти;
  • на вулиці тримайтеся подалі від дерев, білбордів, електроліній; не паркуйте авто поруч із ними;
  • у разі потреби — сховайтеся у приміщенні чи природному укритті.

У разі падіння дерев або гілок:

  • аварійно-диспетчерська служба «Київзеленбуд» — (044) 272-40-18
  • якщо загрожує життю — викликайте рятувальників за номерами 101 або (044) 430-37-13 (КАРС)
  • при травмах — дзвоніть 103
  • якщо не працюють світлофори чи дорожні знаки — звертайтесь: 050-387-35-42 (ЦОДР).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ Київська область прогноз погоди погода

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Максим Пампура пояснив, чому ДСА береже фінансовий ресурс, хоча має кошти на підвищення зарплат в апаратах судів

Вища рада правосуддя намагалася розібратися, чому ДСА не використовує наявний фінансовий ресурс і не підвищує зарплату працівникам судів.

Кабмін пропонує відновити перевірки приватних виконавців Мін’юстом

Кабмін вніс законопроект про відновлення контролю Міністерства юстиції за діяльністю приватних виконавців шляхом проведення планових і позапланових перевірок.

Депутати прийняли постанову про недопущення закриття малокомплектних шкіл, але все впирається у залежність від умов міжнародних партнерів

Припинення належного фінансування малокомплектних шкіл в Україні зумовлене умовами, який висуває програма Світового банку, і у разі продовження фінансування з 1 вересня 2025 року за кошти освітньої субвенції шкіл з кількістю менше 45 учнів, Україна зобов’язана буде повернути Світовому банку 2,2 млрд грн.

Максим Пампура розповів, на якій стадії знаходиться питання підвищення зарплат працівникам апаратів судів та помічникам суддів

Кабмін поки не розглянув ані проект постанови стосовно підвищення оплати праці працівників апаратів судів, ані щодо помічників суддів

ЄС та США домовилися про торговельну угоду — Вашингтон може знизити тарифи на європейські автомобілі в обмін на поступки європейців

США готові знизити тарифи на імпорт європейських автомобілів з 27,5% до 15%, щойно ЄС представить законопроект про зниження своїх тарифів на американські промислові товари, а також надасть пільговий доступ для американських морепродуктів та сільськогосподарської продукції.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Єгор Краснов
    Єгор Краснов
    член Ради суддів України, суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Олександр Трембач
    Олександр Трембач
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Наталія Безименна
    Наталія Безименна
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Богдана Гедз
    Богдана Гедз
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Сергій Каракашьян
    Сергій Каракашьян
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва