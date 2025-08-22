В області та Києві оголосили штормове попередження: гроза, град і сильний вітер

У п’ятницю, 22 серпня, вдень у Києві та області очікується гроза, місцями можливі град та шквали вітру 15–20 м/с. Про це повідомляють метеорологи Українського гідрометеорологічного центру.
За їхньою інформацією, по території Київщини та столиці оголошено I рівень небезпечності (жовтий).
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також створити небезпеку для руху транспорту.
Рекомендації під час сильного вітру:
У разі падіння дерев або гілок:
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.