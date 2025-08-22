В області та Києві оголосили штормове попередження: гроза, град і сильний вітер

22 серпня вдень прогнозують грозу, місцями град і шквали вітру до 20 метрів за секунду.

У п’ятницю, 22 серпня, вдень у Києві та області очікується гроза, місцями можливі град та шквали вітру 15–20 м/с. Про це повідомляють метеорологи Українського гідрометеорологічного центру.

За їхньою інформацією, по території Київщини та столиці оголошено I рівень небезпечності (жовтий).

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також створити небезпеку для руху транспорту.

Рекомендації під час сильного вітру:

щільно закрийте вікна, приберіть з балконів речі, які можуть впасти;

на вулиці тримайтеся подалі від дерев, білбордів, електроліній; не паркуйте авто поруч із ними;

у разі потреби — сховайтеся у приміщенні чи природному укритті.

У разі падіння дерев або гілок:

аварійно-диспетчерська служба «Київзеленбуд» — (044) 272-40-18

якщо загрожує життю — викликайте рятувальників за номерами 101 або (044) 430-37-13 (КАРС)

при травмах — дзвоніть 103

якщо не працюють світлофори чи дорожні знаки — звертайтесь: 050-387-35-42 (ЦОДР).

