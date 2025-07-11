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Должностные оклады чиновников, судей, прокуроров и детективов НАБУ отвяжут от прожиточного минимума

15:37, 11 июля 2025
120 народных депутатов внесли пакет законопроектов, которым отвязывают должностные оклады в судах, прокуратуре, на госслужбе от прожиточного минимума.
Должностные оклады чиновников, судей, прокуроров и детективов НАБУ отвяжут от прожиточного минимума
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Должностной оклад прокурора окружной прокуратуры составит 15,2 базовых (операционных) величин для определения размеров должностных окладов. Детектива НАБУ – 16,6. Судьи местного суда – 18,2. Это предусматривает пакет законопроектов, который зарегистрировала в парламенте группа народных депутатов во главе с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком. В общей сложности – подписи под соответствующими законопроектами 13466, 13467, 13468, 13469 поставили более 100 народных избранников, среди которых председатель социального комитета Рады Галина Третьякова и председатель налогового комитета Даниил Гетманцев.

Итак, основная цель этих проектов – устранить зависимость зарплат работников бюджетной сферы и государственных органов от прожиточного минимума.

То есть, отвязать размер оплаты труда работников органов государственной власти, в частности судебной системы, от прожиточного минимума, который «по своему назначению является исключительно социальным стандартом».

По мнению депутатов, это позволит способствовать росту прожиточного минимума.

«По информации Минфина, дополнительные расходы на выплату соцпособий, пенсий и других соцвыплат на основе размеров реального прожиточного минимума на 2025 год по сравнению с учтенными составляют не менее 340 млрд грн (Минсоц – более 430 млрд грн), на выплату зарплаты работникам бюджетной сферы и госорганов – около 475 млрд грн.

Приведенное свидетельствует об острой необходимости восстановить качественную способность прожиточного минимума обеспечивать функцию государственного социального стандарта, быть нормативом для предоставления социальной помощи и открепить от других несвойственных ему выплат», – подчеркивают депутаты.

При этом предлагается обеспечить расчет размера базовой (операционной) величины для определения размеров должностных окладов и ее установление в проекте закона о Государственном бюджете Украины на 2026 год в размере, не меньшем 3470 грн.

Впрочем, по предварительному анализу «Судебно-юридической газеты», в случае установления операционной величины в 3470 грн, это не отразится на фактическом размере нынешних должностных окладов судей первой инстанции и в местных прокуратурах.

Например, сейчас должностной оклад судьи местного суда составляет 63 060 грн (30 прожиточных минимумов, умноженные на «замороженный» прожиточный минимум для судей в 2102 грн).

Если операционная величина будет составлять не менее 3470 грн, то должностной оклад судьи местного суда будет не менее 63 154 грн.

Для прокурора окружной прокуратуры в случае принятия закона оклад может увеличиться до 52 744 грн. Сейчас такой прокурор получает около 40 тысяч грн должностного оклада.

Автор: Наталя Мамченко

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Должностные оклады чиновников, судей, прокуроров и детективов НАБУ отвяжут от прожиточного минимума

120 народных депутатов внесли пакет законопроектов, которым отвязывают должностные оклады в судах, прокуратуре, на госслужбе от прожиточного минимума.

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