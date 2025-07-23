Президент Зеленський підписав указ про негайний аудит державних видатків для посилення оборони

Володимир Зеленський доручив уряду протягом місяця провести аудит усіх державних видатків для того, щоб спрямувати максимум коштів на оборону.

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Президент Володимир Зеленський повідомив, що підписав указ про скорочення бюрократичних процедур і проведення негайного аудиту державних видатків.

«Я очікую від уряду України протягом місяця конкретних результатів, щоб направити максимум – максимум наших державних ресурсів на оборону України, на стійкість нашої держави», зазначив він.

Відповідно до указу Кабміну доручено забезпечити відповідно до повноважень та з урахуванням загроз національній безпеці:

проведення аналізу інституційної та функціональної спроможності органів державної влади в інтересах національної безпеки та оборони України і вжити за результатами аналізу заходів, спрямованих насамперед на недопущення дублювання ними повноважень, виконання невластивих функцій і неефективного використання кадрового та бюджетних ресурсів;

здійснення заходів з ефективної дерегуляції економічних процесів та скасування неефективних державних регуляцій, унеможливлення безпідставного втручання органів державної влади у здійснення законної підприємницької діяльності;

удосконалення нормативно-правового регулювання зазначених питань, зокрема підготувати перелік нормативно-правових актів, до яких необхідно внести зміни;

підготовку до 1 вересня 2025 року пропозицій щодо правових та організаційних заходів, спрямованих на підвищення ефективності функціонування держави в умовах воєнного стану, ефективності використання бюджетних коштів, у тому числі щодо перерозподілу коштів державного бюджету на виробництво та закупівлю технологічних видів озброєння, військової та спеціальної техніки для потреб сектору безпеки і оборони, забезпечення економічних прав та свобод суб’єктів підприємницької діяльності, підвищення економічної спроможності громадян України.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», нещодавно голова бюджетного комітету Роксолана Підласа заявила, що міжнародним партнерам час замислитися над тим, щоб їх фінансова допомога могла використовуватися на потреби ЗСУ та сектору оборони України загалом.

Так, за її словами, потреба у зовнішньому фінансуванні на наступний рік не зменшиться. Потреби зберігаються на рівні понад 40 млрд доларів.

«Урсула фон дер Ляєн заявляла, що вона переймається питанням непокритої частини цієї потреби у 19 млрд доларів. Але, я думаю, що це не має бути лише проблемою Європейського Союзу.

Я би хотіла сказати що ми очікуємо від МВФ продовження і, можливо, збільшення підтримки в 2026 році. До прикладу, як народний депутат, я можу звернути увагу, що у 2025 році Міжнародний валютний фонд погодив програму співпраці з Аргентиною на 20 млрд доларів з яких 12 млрд доларів було initial disbursement (тобто, без структурних маяків).

Водночас, нагадаю, що для того, щоб отримати трохи більше 6 млрд доларів Україні потрібно було прийти 8 переглядів програми.

Тому я бачу тут великий потенціал до співпраці з Міжнародним валютним фондом та іншими донорами українського бюджету» – підкреслила Роксолана Підласа.

Також, на питання, чи можуть бути ще перегляди держбюджету в 2025 році, вона зазначила, що «для того, щоб зробити ще один такий перегляд або хоча би наполовину такий перегляд і збільшити видатки на потреби оборони, нам потрібно буде ухвалити якісь більш креативні рішення щодо збільшення доходів власних доходів держави, тому що оборонне фінансується лише з власних доходів (за винятком тих коштів, які надходять від Великої Британії)».

Втім, як вона підкреслила, ці «креативні рішення» не означають, що влада планує підвищення податків. «Ми однозначно не плануємо підвищення податків», підкреслила голова бюджетного комітету.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», група народних депутатів на чолі з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком зареєструвала пакет законопроектів, якими пропонується відв’язати посадові оклади у судах, прокуратурі, НАБУ тощо від прожиткового мінімуму. Їх пропонується рахувати в орудних величинах.

Також нагадаємо, що наразі в уряді взято курс на скорочення державних видатків. Новий прем’єр-міністр Юлія Свириденко у своєму виступі перед парламентом зазначила, що «ми вже почали роботу над оптимізацією державного апарату і беремо курс на повний аудит видатків з метою їх скорочення. Жодної політичної лояльності, цифри та результати важливі».

Автор: Наталя Мамченко

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