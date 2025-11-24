В рамках програми «єВідновлення» Україна вже виплатила понад 53 млрд гривень, — Кулеба

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомив, що програмою єВідновлення скористались 150 тисяч родин.

Фото: Суспільне Чернігів

Програмою «єВідновлення» скористались 150 тисяч українських родин, яким держава виплатила понад 53 мільярди гривень на компенсації для відбудови пошкоджених домівок, сертифікати на купівлю нового житла або будівництво на власній земельній ділянці, розповів міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

«Держава виплатила понад 53 млрд грн – на компенсації для відновлення пошкоджених домівок, сертифікати на купівлю нового житла, замість знищеного, та відбудову на власній земельній ділянці для 150 тисяч українських родин», – зазначив Кулеба.

За його словами, з них майже 9 тисяч з цього числа – родини внутрішньо переміщених осіб.

«Це окрема частина програми «єВідновлення», яку ми запустили цього року. Ми також масштабували «єВідновлення» для ВПО з тимчасово окупованих територій. Перші заявки на компенсації можна буде подавати з 1 грудня», – додав Кулеба.

Також він наголосив, що окремий акцент робиться на прифронтових областях. Там удосконалюють дистанційне обстеження житла на небезпечних через бойові дії територіях.

