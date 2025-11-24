В рамках программы «еВосстановление» Украина уже выплатила более 53 млрд гривен, — Кулеба

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба сообщил, что программой «еВосстановление» воспользовались 150 тысяч семей.

Фото: Суспильне Чернигов

Программой «еВосстановление» воспользовались 150 тысяч украинских семей, которым государство выплатило более 53 миллиарда гривен на компенсации для восстановления поврежденных домов, сертификаты на покупку нового жилья или строительство на собственном земельном участке, рассказал министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

«Государство выплатило более 53 млрд грн – на компенсации для восстановления поврежденных домов, сертификаты на покупку нового жилья вместо уничтоженного и восстановление на собственном земельном участке для 150 тысяч украинских семей», – отметил Кулеба.

По его словам, из них около 9 тысяч из этого числа – семьи внутренне перемещенных лиц.

«Это отдельная часть программы «еВосстановление», которую мы запустили в этом году. Мы также масштабировали «еВосстановление» для ВПЛ с временно оккупированных территорий. Первые заявки на компенсации можно будет подавать с 1 декабря», – добавил Кулеба.

Также он подчеркнул, что отдельный акцент делается на прифронтовых областях. Там совершенствуют дистанционное обследование жилья на опасных из-за боевых действий территориях.

