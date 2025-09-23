Финансирование еВосстановления в 2026 году может вырасти за счет замороженных активов РФ, — Елена Шуляк

Елена Шуляк заявила, что в целом на финансирование разных компонентов программы «еВосстановление» в бюджете на следующий год заложено почти 7 млрд грн.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В проекте госбюджета-2026 Кабмин предусмотрел на программу «еВосстановление» почти 7 млрд грн, что на 3 млрд больше, чем в 2025 году. Финансирование этой программы может еще больше вырасти за счет сэкономленных средств. Также ведется работа по привлечению замороженных российских активов и процентов от них. Об этом заявила глава парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

«В целом на финансирование разных компонентов программы «еВосстановление» в бюджете на следующий год заложено почти 7 млрд грн, что на 3 млрд больше, чем в этом году. Кроме того, мы рассчитываем, что Министерству социальной политики удастся сэкономить определенные средства, которые тоже можно будет направить на эту программу. Напомню, что в прошлом году ведомство сэкономило 15 млрд грн, и их перераспределили на приобретение жилья для внутренне перемещенных лиц», — отметила она.

По ее словам, средств на обеспечение жильем наших граждан и восстановление разрушенного россией недостаточно, ведь речь идет о повреждении или уничтожении миллионов квадратных метров жилых площадей.

«Несмотря на то, что сегодня к программе «еВосстановление» присоединились наши международные партнеры, Всемирный банк, Банк развития Совета Европы, все равно этих денег недостаточно, чтобы восстановить все, что уничтожила россия в Украине за более чем три года. Поэтому сейчас ведется активная международная работа, чтобы задействовать российские замороженные активы и доходы от них. Было бы вполне справедливо, если бы часть этих средств была направлена на восстановление домов наших пострадавших граждан», — подчеркнула народный депутат.

Она добавила, что в бюджете 2026 года также предусмотрен дополнительный 1 млрд грн для ремонта разных общежитий и зданий, которые можно использовать для размещения внутренне перемещенных лиц.

«Ранее такой статьи расходов в бюджете не было. Сейчас проводится всеукраинская инвентаризация разных сооружений, долгостроев, различных домов, где нужно провести либо капитальный, либо текущий ремонт, чтобы эти помещения можно было затем использовать для жилищных нужд наших украинцев», — подвела итог Шуляк.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.