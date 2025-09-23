Практика судів
  1. В Україні

Фінансування єВідновлення у 2026 року може зрости за рахунок заморожених активів РФ, — Олена Шуляк

19:31, 23 вересня 2025
Олена Шуляк заявила, що загалом на фінансування різних компонентів програми «єВідновлення» у бюджеті на наступний рік закладено майже 7 млрд грн.
Фінансування єВідновлення у 2026 року може зрости за рахунок заморожених активів РФ, — Олена Шуляк
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У проекті держбюджету-2026 Кабмін заклав на програму «єВідновлення» майже 7 млрд грн, що на 3 млрд більше, ніж у 2025 році. Фінансування цієї програми може ще більше зрости за рахунок заощаджених коштів. Також ведеться робота над залученням заморожених російських активів та відсотків від них. Про це заявила голова парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

«Загалом на фінансування різних компонентів програми «єВідновлення» у бюджеті на наступний рік закладено майже 7 млрд грн, що на 3 млрд більше, ніж цього року. Крім того, ми розраховуємо, що Міністерству соціальної політики вдасться зекономити певні кошти, які теж можна буде спрямувати на цю програму. Нагадаю, що минулого року відомство зекономило 15 млрд грн, і їх перерозподілили на придбання житла для внутрішньо переміщених осіб», - зазначила вона

За її словами, коштів на забезпечення житлом наших громадян та відновлення зруйнованого росією бракує, адже йдеться про пошкодження чи знищення мільйонів квадратних метрів житлових площ.

«Незважаючи на те, що сьогодні до програми «єВідновлення» долучилися наші міжнародні партнери, Світовий банк, Банк розвитку Ради Європи, однаково цих грошей недостатньо для того, щоб відновити все, що знищила росія в Україні за більш як три роки. Тож зараз ведеться активна міжнародна робота, щоб працювати з російськими замороженими активами й доходами від них. Було б цілком справедливо, якби частина цих коштів була спрямована на відновлення домівок наших постраждалих громадян», - наголосила народна депутатка.

Вона додала, що у бюджеті 2026-го року також закладений додатковий 1 млрд грн для ремонту різних гуртожитків та будівель, які можна використати для розміщення внутрішньо переміщених осіб.

«Раніше такої статті витрат в бюджеті не було. Наразі проводиться всеукраїнська інвентаризація різних споруд, довгобудів, різних будинків, де потрібно провести або капітальний ремонт, або поточний ремонт, щоб ці приміщення можна було потім використовувати для житлових потреб наших українців», - підсумувала Шуляк.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

бюджет держбюджет єВідновлення

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд: те, що закон про порядок виїзду з України громадян не містить обмежень права вільно залишати Україну в умовах воєнного стану, не означає, що такі обмеження не можуть застосовуватися на підставі спеціальних законів

Верховний Суд вказав, що на підставі спеціальних законів можуть застосовуватися обмеження права громадян на виїзд з України, навіть якщо Закон «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України» таких обмежень прямо не містить.

ЄСПЛ прийняв запит Верховного Суду щодо права монахині користуватися келією монастиря, яку вона залишила внаслідок конфлікту

Велика Палата Верховного Суду запитала у ЄСПЛ, чи поширюється юрисдикція національного суду на спори щодо права колишньої монахині на користування приміщеннями монастиря, яке припинено внаслідок залишення монахинею спірного приміщення через конфлікт і розбіжності в поглядах з очільниками релігійної організації.

На 2026 рік Україні потрібно знайти ще 18 млрд доларів – голова бюджетного комітету Роксолана Підласа

Непокрита потреба в обсягах зовнішньої допомоги наразі стосується лише 2026 року і складає $18,1 млрд.

е-ТЦК, е-кабінет бізнесу для обліку військовозобов’язаних та Космічні сили – що Кабмін пропонує у своїй програмі щодо мобілізації та оборони

Уряд планує змінити порядок бронювання та положення про ВЛК, а також запровадити електронний кабінет підприємства для ведення персонального обліку призовників і військовозобов’язаних.

Реєстраційні дії з нерухомістю будуть підтверджуватися електронним підписом у Дії: уряд подав до Ради програму діяльності Кабміну

е-Суд, е-Акциз, реєстраційні дії з майном державний реєстратор буде підтверджувати віддаленим підписом у «Дії», автоматичне стягнення коштів боржників – що пропонує Кабмін у поданій до Верховної Ради програмі.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Лариса Кулеша
    Лариса Кулеша
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Наталія Баргаміна
    Наталія Баргаміна
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Володимир Гребенюк
    Володимир Гребенюк
    суддя Подільського районного суду міста Києва