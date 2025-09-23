Фінансування єВідновлення у 2026 року може зрости за рахунок заморожених активів РФ, — Олена Шуляк

Олена Шуляк заявила, що загалом на фінансування різних компонентів програми «єВідновлення» у бюджеті на наступний рік закладено майже 7 млрд грн.

У проекті держбюджету-2026 Кабмін заклав на програму «єВідновлення» майже 7 млрд грн, що на 3 млрд більше, ніж у 2025 році. Фінансування цієї програми може ще більше зрости за рахунок заощаджених коштів. Також ведеться робота над залученням заморожених російських активів та відсотків від них. Про це заявила голова парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

«Загалом на фінансування різних компонентів програми «єВідновлення» у бюджеті на наступний рік закладено майже 7 млрд грн, що на 3 млрд більше, ніж цього року. Крім того, ми розраховуємо, що Міністерству соціальної політики вдасться зекономити певні кошти, які теж можна буде спрямувати на цю програму. Нагадаю, що минулого року відомство зекономило 15 млрд грн, і їх перерозподілили на придбання житла для внутрішньо переміщених осіб», - зазначила вона

За її словами, коштів на забезпечення житлом наших громадян та відновлення зруйнованого росією бракує, адже йдеться про пошкодження чи знищення мільйонів квадратних метрів житлових площ.

«Незважаючи на те, що сьогодні до програми «єВідновлення» долучилися наші міжнародні партнери, Світовий банк, Банк розвитку Ради Європи, однаково цих грошей недостатньо для того, щоб відновити все, що знищила росія в Україні за більш як три роки. Тож зараз ведеться активна міжнародна робота, щоб працювати з російськими замороженими активами й доходами від них. Було б цілком справедливо, якби частина цих коштів була спрямована на відновлення домівок наших постраждалих громадян», - наголосила народна депутатка.

Вона додала, що у бюджеті 2026-го року також закладений додатковий 1 млрд грн для ремонту різних гуртожитків та будівель, які можна використати для розміщення внутрішньо переміщених осіб.

«Раніше такої статті витрат в бюджеті не було. Наразі проводиться всеукраїнська інвентаризація різних споруд, довгобудів, різних будинків, де потрібно провести або капітальний ремонт, або поточний ремонт, щоб ці приміщення можна було потім використовувати для житлових потреб наших українців», - підсумувала Шуляк.

