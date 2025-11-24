На Twitch додали українську мову — локалізація вже в бета-тесті

У Мінцифри повідомили, що це рішення було ухвалено після офіційного звернення України.

Фото: Caspar Camille Rubin / Unsplash

Стримінгова платформа Twitch запустила українську локалізацію інтерфейсу після офіційного звернення Міністерства цифрової трансформації України. Про це повідомив Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, влітку Мінцифра звернулася до компанії з проханням додати українську мову. Федоров підкреслив, що українська аудиторія є однією з найактивніших у Європі, а доступ до рідної мови на глобальних платформах — важлива складова цифрової ідентичності та рівних можливостей.

У жовтні Twitch офіційно відповів і підтримав повну локалізацію. У компанії зазначили, що мовний доступ є ключовим для розвитку спільноти та полегшує пошук контенту користувачами.

Українська мова вже доступна в активному бета-тестуванні на платформі.

