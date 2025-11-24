  1. В Украине

На Twitch добавили украинский язык — локализация уже в бета-тесте

21:28, 24 ноября 2025
В Минцифре сообщили, что это решение было принято после официального обращения Украины.
На Twitch добавили украинский язык — локализация уже в бета-тесте
Фото: Caspar Camille Rubin / Unsplash
Стриминговая платформа Twitch запустила украинскую локализацию интерфейса после официального обращения Министерства цифровой трансформации Украины. Об этом сообщил Первый вице-премьер-министр Украины – Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По его словам, летом Минцифра обратилась к компании с просьбой добавить украинский язык. Федоров подчеркнул, что украинская аудитория является одной из самых активных в Европе, а доступ к родному языку на глобальных платформах — важная составляющая цифровой идентичности и равных возможностей.

В октябре Twitch официально ответил и поддержал полную локализацию. В компании отметили, что языковой доступ является ключевым для развития сообщества и облегчает пользователям поиск контента.

Украинский язык уже доступен в активном бета-тестировании на платформе.

Министерство цифровой трансформации

