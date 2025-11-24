  1. В Україні

Оголошено лонглист Нацвідбору на Євробачення-2026

19:53, 24 листопада 2025
До списку увійшли 15 виконавців, серед них Jerry Heil та учасники попередніх відборів.
Оголошено лонглист Нацвідбору на Євробачення-2026
Фото: suspilne.media
«Суспільне» опублікувало лонглист Національного відбору на «Євробачення-2026». До нього потрапили 15 виконавців та гуртів, серед яких є учасники попередніх «Євробачень», «Дитячого Євробачення» та національних відборів.

Повний список:

  1. ANSTAY
  2. Jerry Heil (разом з alyona alyona посіла 3-тє місце на «Євробачення-2024» з піснею Teresa & Maria)
  3. Karyotype
  4. KHAYAT
  5. LAUD
  6. LELÉKA
  7. MOLODI
  8. MON FIA
  9. Monokate
  10. Mr. Vel
  11. OKS
  12. The Elliens
  13. Valeriya Force
  14. Марта Адамчук
  15. ЩукаРиба

