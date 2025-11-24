Оголошено лонглист Нацвідбору на Євробачення-2026

До списку увійшли 15 виконавців, серед них Jerry Heil та учасники попередніх відборів.

Фото: suspilne.media

«Суспільне» опублікувало лонглист Національного відбору на «Євробачення-2026». До нього потрапили 15 виконавців та гуртів, серед яких є учасники попередніх «Євробачень», «Дитячого Євробачення» та національних відборів.

Повний список:

ANSTAY Jerry Heil (разом з alyona alyona посіла 3-тє місце на «Євробачення-2024» з піснею Teresa & Maria) Karyotype KHAYAT LAUD LELÉKA MOLODI MON FIA Monokate Mr. Vel OKS The Elliens Valeriya Force Марта Адамчук ЩукаРиба

