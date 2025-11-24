Оголошено лонглист Нацвідбору на Євробачення-2026
19:53, 24 листопада 2025
До списку увійшли 15 виконавців, серед них Jerry Heil та учасники попередніх відборів.
Фото: suspilne.media
«Суспільне» опублікувало лонглист Національного відбору на «Євробачення-2026». До нього потрапили 15 виконавців та гуртів, серед яких є учасники попередніх «Євробачень», «Дитячого Євробачення» та національних відборів.
Повний список:
- ANSTAY
- Jerry Heil (разом з alyona alyona посіла 3-тє місце на «Євробачення-2024» з піснею Teresa & Maria)
- Karyotype
- KHAYAT
- LAUD
- LELÉKA
- MOLODI
- MON FIA
- Monokate
- Mr. Vel
- OKS
- The Elliens
- Valeriya Force
- Марта Адамчук
- ЩукаРиба
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.