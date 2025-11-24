Объявлен лонг-лист национального отбора на Евровидение-2026

В список вошли 15 исполнителей, среди них Jerry Heil и участники предыдущих отборов.

«Суспільне» опубликовало лонглист Национального отбора на «Евровидение-2026». В него попали 15 исполнителей и групп, среди которых есть участники предыдущих «Евровидений», «Детского Евровидения» и национальных отборов.

Полный список:

ANSTAY Jerry Heil (вместе с alyona alyona заняла 3-е место на «Евровидении-2024» с песней Teresa & Maria) Karyotype KHAYAT LAUD LELÉKA MOLODI MON FIA Monokate Mr. Vel OKS The Elliens Valeriya Force Марта Адамчук ЩукаРиба

