Объявлен лонг-лист национального отбора на Евровидение-2026
19:53, 24 ноября 2025
В список вошли 15 исполнителей, среди них Jerry Heil и участники предыдущих отборов.
Фото: suspilne.media
«Суспільне» опубликовало лонглист Национального отбора на «Евровидение-2026». В него попали 15 исполнителей и групп, среди которых есть участники предыдущих «Евровидений», «Детского Евровидения» и национальных отборов.
Полный список:
- ANSTAY
- Jerry Heil (вместе с alyona alyona заняла 3-е место на «Евровидении-2024» с песней Teresa & Maria)
- Karyotype
- KHAYAT
- LAUD
- LELÉKA
- MOLODI
- MON FIA
- Monokate
- Mr. Vel
- OKS
- The Elliens
- Valeriya Force
- Марта Адамчук
- ЩукаРиба
