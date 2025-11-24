  1. В Украине

Объявлен лонг-лист национального отбора на Евровидение-2026

19:53, 24 ноября 2025
В список вошли 15 исполнителей, среди них Jerry Heil и участники предыдущих отборов.
Объявлен лонг-лист национального отбора на Евровидение-2026
Фото: suspilne.media
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

«Суспільне» опубликовало лонглист Национального отбора на «Евровидение-2026». В него попали 15 исполнителей и групп, среди которых есть участники предыдущих «Евровидений», «Детского Евровидения» и национальных отборов.

Полный список:

  1. ANSTAY
  2. Jerry Heil (вместе с alyona alyona заняла 3-е место на «Евровидении-2024» с песней Teresa & Maria)
  3. Karyotype
  4. KHAYAT
  5. LAUD
  6. LELÉKA
  7. MOLODI
  8. MON FIA
  9. Monokate
  10. Mr. Vel
  11. OKS
  12. The Elliens
  13. Valeriya Force
  14. Марта Адамчук
  15. ЩукаРиба

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Евровидение

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Присвоили 90 млн грн вкладчиков: дело экс-министра Виктора Тополя передано в суд

Следователи установили первые фамилии лиц, которые играли ключевую роль в схеме с кредитами под фиктивные залоги и фальшивую недвижимость.

Украина вводит скрининг иностранных инвестиций: не станет ли это «ручным тормозом» для инвесторов

Парламент и ОЭСР работают над согласованным законодательством по проверке иностранных инвестиций в стратегические секторы — от критериев риска до процедур обжалования.

Каждый украинец сможет иметь свой собственный герб: в Гражданский кодекс введут новый инструмент идентичности

Обновленный Гражданский кодекс откроет путь для официальной регистрации личных и родовых гербов, защищая их от копирования и подделок.

Правила увольнения за прогул хотят изменить: в каких случаях отсутствие на работе больше не будет поводом для взыскания

В парламент внесли законопроект, который поставит точку в многочисленных трудовых спорах, где работодатели и работники по-разному трактуют понятие «уважительной причины» отсутствия на работе.

Бронь без учета – ничтожна: суд в Запорожье остановил незаконное вручение повестки

После рассмотрения материалов суд признал действия ТЦК по вручению повестки противоправными.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]