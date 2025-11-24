  1. В Україні

Коли в Києві відключатимуть світло 25 листопада — з’явилися графіки

21:33, 24 листопада 2025
Киянам повідомили, у які години не буде світла 25 листопада.
Коли в Києві відключатимуть світло 25 листопада — з’явилися графіки
25 листопада у Києві продовжать діяти погодинні вимкнення електрики, щоб збалансувати енергосистему, пошкоджену російськими обстрілами.

ДТЕК опублікувало графіки відключення світла у Києві 25 листопада:

  • 1.1 черга – без світла з 05:30 до 10:00 та з 16:00 до 20:30;
  • 1.2 черга – без світла з 08:00 до 10:00 та з 16:00 до 20:30;
  • 2.1 черга – без світла з 06:00 до 10:00 та з 16:00 до 20:30;
  • 2.2 черга – без світла з 06:00 до 10:00 та з 16:00 до 20:30;
  • 3.1 черга – без світла з 00:00 до 00:30 та з 09:30 до 13:00;
  • 3.2 черга – без світла з 00:00 до 00:30, з 09:30 до 13:00 та з 20:00 до 23:30;
  • 4.1 черга – без світла з 09:30 до 13:00;
  • 4.2 черга – без світла з 00:00 до 02:30, з 09:30 до 13:00 та з 20:00 до 23:30;
  • 5.1 черга – без світла з 12:30 до 16:30 та з 23:00 до 24:00;
  • 5.2 черга – без світла з 12:30 до 16:30 та з 23:00 до 24:00;
  • 6.1 черга – без світла з 12:30 до 16:30;
  • 6.2 черга – без світла з 02:00 до 06:00 та з 12:30 до 16:30.

 

